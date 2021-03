Primarul Sectorului 2 vrea limitarea viteza in cartierul Andronache, unde a avut loc accidentul soldat cu decesul a doua fete. Oamenii au cerut ca soferita sa fie trimisa la inchisoare

Mihaiu sustine ca este nevoie ca strazile sa se afle in administrarea autoritatii locale, pentru ca aceasta sa poata interveni acolo unde este cazul.Primarul s-a intalnit cu familiile celor doua victime si cu locuitori din zona Andronache, care i-au semnalat ca au cerut, de mult timp, ca pe strada lor sa fie montate limitatoare de viteza. Oamenii au sustinut ca ei s-au oferit chiar sa suporte costurile acestora, insa nu au primit niciun raspuns. De asemenea, i-au cerut primarului sa intervina pentru ca soferita sa fie pedepsita: "Sa faceti ceva sa intre la puscarie, domnule primar. Cum sa mai aiba dreptul sa conduca?""De foarte multa vreme toata lumea a facut cerere (n.r. - pentru montarea de limitatoare de viteza), dar ni se spune ca nu sunt bani!. De aia s-a intamplat si necazul cu surioara mea si cu cealalta fetita", a declarat fratele uneia dintre victime. "Rolul meu ca primar este sa incerc sa previn ca astfel de situatii sa nu se mai intample. Nimeni nu mai poate intoarce cele doua suflete", le-a spus oamenilor Radu Mihaiu."Sunt mai multe solicitari cu privire la zona Andronache. Exista si o decizie cu privire la zona Andronache pentru limitarea vitezei la 30 de kilometri pe ora. Este votata, este decisa, trebuie pusa in aplicare si pentru punerea in aplicare Administratia Strazilor trebuie sa-si prioritizeze bugetul si nu a prioritizat bugetul pentru aceste locuri.(...) Va trebui sa cerem ca strazile sa fie in administratia Primariei de sector, asa cum e normal, pentru a putea prelua si responsabilitatea financiara si legala, dar si posibilitatea de a interveni, acolo unde este cazul. Nu este singura zona care are nevoie de limitatoare de viteza. Mai sunt zone in sector care au nevoie de limitatoare de viteza si, din pacate, asteptam prea mult pentru ca ele sa fie implementate si ar trebui sa le putem implementa noi", le-a transmis Radu Mihaiu, luni, mai multor locuitori din zona unde a avut loc accidentul.Potrivit acestuia, nu se pot implementa foarte repede masuri pentru limitarea vitezei in zona Andronache, pentru ca Primaria de sector nu are in prezent atributii in domeniu."Primaria de sector nu poate cheltui bani pentru lucruri care nu se afla in administrarea proprie. Daca nu se afla in administrarea proprie si cheltuim banii pe ceva de acest fel se poate chema deturnare de fonduri si vine Curtea de Conturi la noi, vine DNA-ul", a explicat primarul.Sambata dupa-amiaza, o femeie de 57 de ani a pierdut controlul masinii pe care o conducea pe o strada in zona Andronache din Capitala, a lovit un stalp, care s-a prabusit, dupa care autoturismul a fost proiectat pe trotuar, lovind o fetita de 6 ani si o fata de 21 ani. Cele doua victime au fost transportate de urgenta la spital , insa nu au mai putut fi salvate.