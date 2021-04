Primarul Sectorului 2 dezvaluie ca situatia critica a apei calde si a caldurii va continua: "Sunt dator fata de voi sa spun a devarul"

"Stiu ca nu este apa calda. Stiu ca nu este caldura. Stiu ca, desi a venit primavara, inca e frig si ca pentru a face baie/dus, suntem nevoiti sa incalzim apa. Da, stiu ca, desi responsabilitatea incalzirii este la primaria generala, acest lucru nu ne incalzeste pe niciunul din cetatenii sectorului 2. Stiu ca degeaba va spun despre avaria de la CET Sud, ca se asteapta solutii, nu doar prezentarea problemelor. Stiu ca cel mai simplu ar fi sa tac din gura referitor la aceasta problema, pe care, in mod obiectiv, nu am cum s-o rezolv, pentru ca nu am nicio atributie si nicio parghie", a scris Mihaiu, duminica seara, pe pagina sa de Facebook Edilul precizeaza ca situatia este una "foarte grea" , iar dupa remedierea acestei noi avarii se va merge din nou "pe perfuzii", pana cand retelele de distributie vor fi reparate corespunzator."Sunt insa dator fata de voi sa va spun adevarul: situatia este foarte grea. La CET Sud temperaturile cresc usor. Mare parte din problemele din sectorul 3 s-au rezolvat, dar in sectorul 2 inca sunt probleme (pentru ca se afla mai departe fata de CET si noi nu avem un CET al nostru). Saptamana asta s-a pus accentul pe apa calda, pentru ca a fost mai cald afara, iar ieri si azi s-a incercat si putina caldura. In Titan, Vitan, Pantelimon a fost ceva, dar in Colentina aproape deloc. Se incearca suplimentarea cu agent termic de la alte CET-uri , dar si acelea sunt aproape de maxim. Sunt oameni care muncesc mult sa repare ceea ce nu s-a facut anul trecut si asta nu se va rezolva peste noapte. Oricat de greu ar fi, am promis, ca politician, ca voi fi onest. Si asta e situatia onesta: vom mai avea un timp probleme. Vom trece peste aceasta noua avarie cat se poate de repede. Apoi vom functiona din nou pe perfuzii, pana cand primaria generala va reusi sa repare serios tevile neglijate atata timp", spune primarul Sectorului 2.