Primarul Sectorului 2 anunta ca restaurantele, scolile si teatrele ar putea fi deschise. Mihaiu precizeaza care sunt conditiile

Radu Mihaiu declara ca in Piata Obor sunt respectate conditiile impuse in contextul pandemiei si ca activitatea se desfasoara in siguranta."Dupa 3 saptamani, Piata Obor (sau "zona zoster", cum a fost numita de domnul prim-ministru), ramane deschisa in siguranta. Discutand cu fiecare in parte, cei implicati in activitatea Pietei Obor au inteles. Si-au asumat anumite responsabilitati. Au respectat masurile astfel incat si comerciantii si clientii sa continue in conditii decente", a scris edilul luni, 30 noiembrie, pe Facebook El pledeaza pentru comunicare si identificarea de solutii punctuale si in alte zone de activitate."Restaurantele ar putea fi deschise cat timp pot asigura o distantare suficienta si o ventilare a aerului eficienta. Discutiile avute cu reprezentantii din industrie confirma ca se poate, daca exista vointa politica. Am putea sa ne bucuram de teatru sau alte spectacole daca atat organizatorii, cat si spectatorii si-ar asuma anumite responsabilitati. Si cel mai important,. Asa cum in multe alte tari europene se intampla deja", mentioneaza Mihaiu.Conform acestuia este necesara, pentru a opri din timp posibilele focarele."Avem nevoie sa ne protejam zi de zi astfel incat sa limitam presiunea pe sistemul medical. Restrictiile suplimentare trebuie sa fie aplicate doar in zonele cu probleme, punctual si tintit. Fara a da peste cap activitatea din domenii intregi. E nevoie de solidaritate si curaj, iar eu am incredere ca si Romania poate. Din nefericire, aceasta pandemie a venit peste o situatie politica precara. Subiectul crizei de sanatate a fost politizat. Diversi actori politici au incercat si continua sa capitalizeze electoral situatia dificila in care ne aflam, iar asta ne trage in jos pe toti. Aparent toata lumea e in expectativa si asteapta rezultatul alegerilor de la sfarsitul saptamanii. Iar asta in sine e un esec al decidentilor", mai scrie Mihaiu.El subliniaza ca este nevoie rapid de "un guvern responsabil, capabil sa comunice si sa uneasca", precum si de o majoritate puternica parlamentara care poate lua decizii curajoase menite sa reporneasca activitatea din Romania.