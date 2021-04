Ce solutii a gasit primarul Sectorului 2 pentru comerciantii care isi desfasurau activitatea in chioscurile de la metrou: "Le pot crea zone dedicate pentru anumite tipuri de produse"

"Solutii pentru oamenii muncitori si corecti, dispusi sa faca afaceri legale, mereu vor exista. Am fost surprins de un gest rapid de solidaritate , pe care il transmit mai departe pentru cei interesati. In cea mai mare zona comerciala din tara, zona Obor, detinatorii de spatii si-au aratat deja disponibilitatea sa aloce locuri de desfacere pentru micile afaceri atrase in capcana Sindomet. Au spus ca ii pot ajuta cu aranjarea spatiilor conform nevoilor lor. Inclusiv le pot crea zone dedicate pentru anumite tipuri de produse", a scris Radu Mihaiu, miercuri, pe Facebook Potrivit acestuia, evenimentul de miercuri de la statia de metrou Stefan cel Mare nu a fost numai despre aplicarea legii. Nu a fost numai despre un semnal ca epoca 'smecherilor intangibili' incepe sa apuna . Ziua de azi a fost si despre victime. Nu victime ale celor care aplica legea, ci victime ale celor smecheri care au indoit-o de prea multi ani. Ma refer la micii intreprinzatori, care plateau chirii catre firma sindicatului Sindomet pe baza unui contract expirat, desi spatiile apartin companiei statului, Metrorex. Va vorbesc de oameni prinsi in capcana sistemului cinic creat de Radoi - oameni care, desi plateau, erau tinuti in ilegalitate", a adaugat Radu Mihaiu.