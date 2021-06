Vaccinare contra mici cu mustar la Obor. Primarul Sectorului 2: "E pe bune, nu-i o gluma"

In plus, edilul a subliniat ca fiecare persoana care se va imuniza va primi si "o portie gratis de mici cu de toate si o apa racoritoare".Asa cum s-au legat lucrurile, celebrul nostru targ plin de istorie, Oborul, va fi o noua atractie: vaccin cu mici cu mustar. E pe bune, nu-i o gluma. De ceva timp, cei 2 viceprimari au pornit demersurile pentru a deschide un centru de vaccinare in aceasta locatie, care este probabil "cea mai vizitata" de bucuresteni. Scopul dorit: sa oferim acces usor la imunizare tuturor categoriilor sociale. Spre surpriza tuturor, antreprenorii detinatori ai retetei celebrilor "mici de la Obor" vor sa sustina campania de vaccinare: pentru fiecare vaccinat, o portie gratis de mici cu de toate si o apa racoritoare", a afirmat Radu Mihaiu pe Facebook Potrivit edilului din Sectorul 2, Caravana de la Obor va dispune de vaccinuri Pfizer si Johnson & Johnson "Vineri, deschidem "Caravana de la Obor" - un nou centru de vaccinare mobil, unde oamenii se pot vaccina rapid si fara programare. Avem Pfizer si Johnson & Johnson, serul intr-o singura doza. Programul centrului: Vineri si Sambata (11 si 12 iunie): 8-20. Duminica: 8-18.Hai sa avem sanatate...si pofta buna", a conchis Radu Mihaiu.