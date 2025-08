Ministrul Economiei, acuzat de opinii „paralele cu realitatea”. ANAT: Radu Miruță riscă să pună turismul „pe butuci”

În plin sezon estival, Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) își exprimă îngrijorarea față de modul în care domeniul turismului românesc este abordat la nivel guvernamental, în special după declarațiile recente ale ministrului Economiei, Radu Miruță (USR).

Într-un comunicat de presă transmis vineri, reprezentanții ANAT acuză o „neînțelegere gravă” a realităților economice și operaționalizărilor sectorului HoReCa, cerând mai degrabă un partener avizat în cadrul ministerului decât măsuri orientate împotriva industriei.

„Declarațiile recente ale ministrului Economiei ne pun pe gânduri! Vedem o înțelegere superficială și chiar, pe unele subiecte, o neînțelegere gravă a acestui domeniu esențial al economiei naționale. ANAT aduce în atenție datele economice reale, menite să contrabalanseze percepțiile paralele cu realitatea exprimate de ministrul Economiei, Radu Miruță”, se arată în comunicatul de presă eliberat de ANAT.

În primele trei săptămâni de mandat, ministrul a criticat costurile vacanțelor pe litoral drept „prea mari”, a declarat că voucherele de vacanță produc efecte negative, a pus sub semnul întrebării eficiența participării la târgurile internaționale și a sugerat că turismul ar fi alimentat de „asistați” care trăiesc din subvenții. Mai mult, a insinuat că organizațiile profesionale ar plăti articole critice la adresa sa.

Răspunzând acestor acuzații, președintele ANAT, Alin Burcea, a replicat ferm: „Domnule ministru, mă faceți să râd: noi nu plătim articole! Dăm interviuri. Comunicăm public, transparent, onest și documentat despre nevoile reale ale industriei. Așa cum o facem de 35 de ani, indiferent de câți miniștri s-au schimbat de-a lungul timpului.”

În comunicat, ANAT susține că voucherele de vacanță au reprezentat unul dintre principalele instrumente de fiscalizare a sectorului HoReCa, contribuind la creșterea de peste patru ori a unităților de cazare clasificate, de la 6.000 în 2006 la 27.500 în prezent. Mai mult, fiecare leu cheltuit prin aceste tichete ar genera, potrivit unui studiu ASE pentru APET, un efect multiplicator în PIB de 3,39 lei, incluzând contribuții semnificative în comerțul cu ridicata și amănuntul, transporturi, curierat și, nu în ultimul rând, venituri la bugetul de stat.

Reprezentanții asociației avertizează că înlăturarea mecanismului de vouchere nu ar însemna doar tăieri bugetare, ci ar submina grav contribuția sectorului turistic la PIB, estimată în prezent la circa 5%, și ar determina mulți români să renunțe la vacanțele interne în favoarea celor externe, generând pierderi valutare. „Pentru mulți angajați din provincie – printre care profesorii – voucherele au permis prima vacanță în viață; statul a recuperat nu doar sumele alocate, ci a atras și cheltuieli suplimentare din buzunar”, se arată în comunicatul de presă.

Pe lângă vouchere, ANAT atrage atenția asupra valorii investițiilor în promovarea externă: participarea României la târguri internaționale, deși finanțată modest (în medie 300 de euro per firmă), a adus vizibilitate și venituri din incoming care pot fi estimate de cinci până la unsprezece euro la fiecare euro investit, conform ONU și WTTC. În absența unui sprijin strategic și extinderea schemei de subvenții de 40 de euro per turist pentru incoming, România riscă să fie depășită de Bulgaria, Ungaria, Croația și Polonia, ale căror bugete de promovare variază între 10 și 35 de milioane de euro anual, față de sub două milioane la noi.

Cu un număr al turiștilor străini ajuns sub două milioane în 2023, de la 2,7 milioane în 2019, ANAT avertizează că măsurile propuse de minister, combinate cu majorarea TVA și renunțarea la târguri, „lovesc frontal turismul românesc și riscă să îl pună pe butuci”. În consecință, asociația solicită numirea unui secretar de stat dedicat exclusiv sectorului turismului, „provenit din industrie, cu experiență practică, care să fie o punte de legătură reală între autorități și mediul privat”, precum și o întâlnire instituțională urgentă cu toți actorii relevanți pentru a discuta „coerent, profesionist și constructiv”.

