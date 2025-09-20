Ministrul Economiei se dezice de secretarul de stat reținut: "Această persoană este singura căreia eu nu i-am dat nicio atribuţie"

Autor: Dan Istratie
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 12:59
209 citiri
Ministrul Economiei se dezice de secretarul de stat reținut: "Această persoană este singura căreia eu nu i-am dat nicio atribuţie"
Radu Miruță FOTO captură video Facebook /Radu Miruță

Ministrul Economiei, Radu Miruţă (USR), a declarat, sâmbătă, despre secretarul de stat Flavius Nedelcea, cel care vineri a fost reţinut 24 de ore pentru instigare la abuz în serviciu, că este singurul secretar de stat din minister căruia nu i-a dat nicio atribuţie pentru că nu îndeplineşte condiţiile principiilor sale.

”Eu nu pot să comentez ce face justiţia, pot să vă spun că există acest secretar de stat de pe vechea conducere a ministerului. Secretarii de stat primesc atribuţii de la ministru şi îşi pierd atribuţiile atunci când ministrul este schimbat. Dintre cei patru secretari de stat, niciunul dintre ei de la USR, deocamdată, nu există în Ministerul Economiei, această persoană este singura căreia eu nu i-am dat nicio atribuţie. Eu am considerat că această persoană nu îndeplineşte condiţiile principiilor mele. Este decizia unui ministru să-şi desfăşoare actul de management prin oameni care crede ministrul respectiv că au capacitatea să facă aceste lucruri. Nu e pe culoare politică, pentru că ceilalţi sunt tot de la PSD sau de la PNL şi unul dintre secretarii de stat de la PSD chiar a primit drept de semnătură în locul meu ca ministru, pentru care răspund eu”, a declarat, sâmbătă, Radu Miruţă.

Miruţă a precizat că pe Nedelcea nu l-a mai văzut nimeni de 1 lună în minister.

”Această persoană, din interacţiunea scurtă pe care am avut-o, nu am considerat că îndeplineşte criteriile pe care le am principial pentru a primi responsabilitate împărţită de mine. Era plătit să fie secretar de stat, care este o funcţie numită politic de partidul respectiv. Şi de vreo lună de zile nici măcar nu l-a mai văzut nimeni la Ministerul Economiei”, a declarat Radu Miruţă.

Procurorii DNA din Timişoara l-au audiat, vineri, pe Sebastian Ioan Hotca, şeful interimar al ANPC şi l-au plasat sub control judiciar, pentru abuz în serviciu. Tot sub control judiciar a fost plasat şi directorul general din ANPC Paul Anghel, acuzat de şantaj.

De asemenea, la audieri la DNA Timişoara a fost şi un secretar de stat în Ministerul Economiei, Flavius Nedelcea, care a fost reţinut 24 de ore de anchetatori, pentru instigare la abuz în serviciu.

Cei trei au fost implicaţi în schimbarea ilegală din funcţie a şefului Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş – Severin, ”în cu totul alte scopuri decât interesul instituţiei, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcţia respectivă a unei alte persoane, încadrate în A.N.P.C. în anul 2023 şi care ar fi fost dorită/agreată de factori politici, spre a servi intereselor acestora”.

Secretar de stat în Ministerul Economiei, reținut de DNA. Ce acuzații i se aduc PSD-istului. Dosarul vizează și doi șefi din ANPC UPDATE
Secretar de stat în Ministerul Economiei, reținut de DNA. Ce acuzații i se aduc PSD-istului. Dosarul vizează și doi șefi din ANPC UPDATE
Flavius Nedelcea (PSD), secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut, vineri, 19 septembrie, de procurorii DNA. În dosar sunt implicați și șefi din ANPC. UPDATE 15:00 Nedelcea...
Flavius Nedelcea, secretarul de stat de la Ministerul Economiei reținut de DNA, a fost eliberat din funcție. Decizia luată de Bolojan
Flavius Nedelcea, secretarul de stat de la Ministerul Economiei reținut de DNA, a fost eliberat din funcție. Decizia luată de Bolojan
Premierul Ilie Bolojan a înlocuit din funcții doi secretari de stat de la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, conform unor decizii care au fost publicate în...
#radu miruta ministrul economiei, #flavius nedelcea, #secretar de stat , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Cum ajuta cultivatorii de lalele din Olanda apararea ucrainenilor in fata dronelor. "Sunt foarte rezistente"
DigiSport.ro
O romanca a fost aproape sa darame "Zidul Chinezesc": "E greu"
DigiSport.ro
O romanca a fost aproape sa darame "Zidul Chinezesc": "E greu"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Economiei se dezice de secretarul de stat reținut: "Această persoană este singura căreia eu nu i-am dat nicio atribuţie"
  2. Fritz anunță când ar trebui guvernul Bolojan să își dea demisia: "Cred că e foarte greu de continuat dacă există o îndoială"
  3. George Simion revine la Paris după episodul în care a comparat Franța cu Iranul și l-a acuzat pe Macron de tendințe dictatoriale
  4. Ședință decisivă la USR: se decide soarta guvernării. Fritz: Vom avea discuții intense
  5. „Listele negre” cu angajații protestatari din Guvern: Cum este pedepsită manifestarea nemulțumirilor față de austeritate. „Un comportament cât se poate de iliberal”
  6. Cine dă semne de reformă în Cabinetul Bolojan: Tensiunile vin din teritoriu. ”Miniștrii PSD-ului nu au o mare anvergură în interiorul partidului”
  7. Noi detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Ce le-a atras atenția anchetatorilor și cum a ajuns o judecătoare din Timișoara să fie interceptată
  8. „Armata digitală a Kremlinului” s-a activat în sprijinul lui George Simion, după ce a pierdut alegerile. Ideea sugerată: "Nu a fost un candidat convenabil pentru UE și globaliști"
  9. România, aleasă membru în conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, după 15 ani. „Sectorul nuclear reprezintă un domeniu de excelență și de dezvoltare”
  10. Flavius Nedelcea, secretarul de stat de la Ministerul Economiei reținut de DNA, a fost eliberat din funcție. Decizia luată de Bolojan