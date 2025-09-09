Ministrul Economiei îi dă de gol pe cei din PSD. "Când îi auziți că se miră de vreo decizie, să știți că au avut la masă miniștri care au votat în unanimitate decizia respectivă"

Radu Miruță, ministrul Economiei, a afirmat marți seară, 9 septembrie, că atunci când social-democrații se miră de vreo decizie luată în cadrul coaliției trebuie să se știe că ei au avut miniștri în Guvern care au votat-o în unanimitate. ”Și atunci este un discurs dublu”, a arătat el.

Radu Miruță a fost întrebat, marți seară, la Antena 3, despre tensiunile din coaliția de guvernare.

”Orice decizie care se ia în Guvern se ia prin unanimitate. Asta e modul în care funcționează coaliția astăzi. Când îi auziți pe cei de la USR că s-au împotrivit, să știți că decizia a fost cu unanimitate. Și încep a prin a ne da exemplu pe noi. Când îi auziți pe cei de la PSD că se miră de vreo decizie, să știți că au avut la masă miniștri care au votat în unanimitate decizia respectivă. Și atunci este un discurs dublu”, a declarat Radu Miruță.

El a explicat ce trebuie făcut în această coaliție.

”Ce cred eu că trebuie să se întâmple în coaliție este ca fiecare să fie conștient de dimensiunea pălăriei pe care o poartă în cap. PSD nu a câștigat alegerile cu 50, 70% să decidă singur pe toate domeniile. USR nu are mai multe voturi decât are PSD ca să poată decide mai mult decât decide PSD. Fiecare avem o putere de decizie care este proporțională cu voturile pe care le-am obținut. USR are 21,6%. Cred că am idei mai bune decât alți colegi, dar puterea cu care pot să impun ideile astea e dată de cei 21,6%. PSD nu e singur la guvernare”, a explicat ministrul Economiei.

El a adăugat că este o coaliție care ”ajunge la consens greoi din motive și de viziune politică”.

