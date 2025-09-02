România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, avertizează ministrul Economiei. "Asta-i realitatea" VIDEO

Autor: Adrian Zia
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 23:56
315 citiri
România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, avertizează ministrul Economiei. "Asta-i realitatea" VIDEO
Radu Miruţă, ministrul Economiei FOTO Hepta

Radu Miruță, ministrul Economiei, a declarat luni seară, 1 septembrie, că România a fost adusă în punctul în care nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile.

”Realitatea este simplă: România a fost adusă în punctul în care nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, multe justificate, unele peste un minim de bun simț. Acum, nu mai avem vreme să arătăm cu degetul spre vinovați, îi știe orice om care a trăit în țara asta în ultimii ani. E momentul, însă, să nu mai ascundem lucrurile neplăcute. Să vorbim pe cifre, realitate și să aplicăm soluții”, a scris, luni seară, pe Facebook, Radu Miruță.

Ministrul Economiei afirmă că ”e ca și cum am vrea să acoperim cu o plapumă de 1,60 un pat lat de 2 metri”.

”Nu merge. Cineva rămâne cu picioarele sau mâinile pe afară - important e cum ne acoperim echitabil cu plapuma asta și facem să fie dreptate pentru fiecare. Asta-i realitatea”, a mai transmis ministrul.

Guvernul și-a asumat, luni, răspunderea pe al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar.

