„Miruță bate câmpii cu grație”. Certuri noi în Coaliție, pe motivul reducerii numărului de membri în consiliile de administrație

Miercuri, 27 August 2025, ora 14:32
O dispută deschisă între partidele din Coaliție a izbucnit după propunerea de a reduce numărul membrilor din consiliile de administrație ale companiilor de stat, iar acuzațiile au curs din ambele tabere. Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului și vicepreședinte al PSD, i-a reproșat dur ministrului Economiei, Radu Miruță, că „bate câmpii", într-o intervenție la Digi24, susținând că reprezentantul executivului nu dorește în realitate tăierea privilegiilor.

„Nu vă mai uitați în gura lui Miruță că bate câmpii cu grație. Absolut toate partidele urlă, nu țipă, urlă de câteva săptămâni că acest Pachet II trebuie să fie despre reduceri efective acolo unde există privilegii, tot felul de bonificări. Despre asta țipăm toți, și PNL și PSD. Surprinzător, domnul Miruță nu reușește să facă lucrul acesta. Am fost luni seară la ședința de Coaliție, a fost și domnul Miruță, a spus două tâmpenii și în patru ore e tot ceea ce a spus", a declarat Pucheanu.

Replica vine după ce ministrul Economiei a afirmat recent că reforma companiilor de stat, prezentată în transparență de Secretariatul General al Guvernului condus de PSD, este „praf în ochi". Potrivit informațiilor făcute publice, Radu Miruță a propus extinderea criteriilor de performanță, evaluarea conducătorilor de două ori pe an și reducerea numărului de membri din consiliile de administrație, inclusiv în acele companii unde procesul de selecție s-a încheiat deja.

Senatorul USR Ștefan Pălărie a intervenit în sprijinul ministrului, subliniind că tema principală a discuțiilor din Coaliție a fost reforma companiilor de stat. „Obiectivul principal al Pachetului II era chiar acest lucru, anume tăierea risipei banului public, tăierea banului public cheltuit fără performanță. Câtă vreme asta era tema pachetului, despre asta s-a vorbit inclusiv în ședința Coaliției de guvernare, chiar dacă domnul Pucheanu voia să audă altceva", a spus Pălărie.

De partea liberalilor, europarlamentarul Gheorghe Falcă a susținut că măsurile privind reducerea componenței consiliilor de administrație pot fi aplicate doar pentru structurile viitoare. El a explicat că evaluarea României de către Comisia Europeană, programată pentru luna octombrie, va porni de la propunerile trimise în 2024 și a punctat limita intervențiilor asupra consiliilor existente: „Poți să faci acest lucru pentru viitor, dar nu poți să schimbi astăzi dacă ai un Consiliu de 7 membri să îl faci din 5. Că nu ai cum să îi elimini", a declarat Falcă.

Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), recunoaște că actuala coaliție de guvernare, din care face parte și partidul său, este una dificil de gestionat, dar necesară în actualul context...
În urmă cu o săptămână, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezenta public direcțiile celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale pregătit de Guvern pentru reducerea deficitului...
