Avertismentul ministrului Economiei: „Nu sunt suficienți bani pentru ziua de mâine în unele situații”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, afirmă că legile din al doilea pachet pentru reducerea deficitului bugetar sunt constituționale din punctul de vedere al Guvernului.

Dincolo de hotărârea Curții Constituționale și de o eventuală demisie a Guvernului în cazul unei decizii de neconstituționalitate, Miruță a atras atenția că nu mai sunt bani, în unele cazuri de pe o zi pe alta și acesta este motivul pentru care Guvernul a venit cu aceste propuneri fiscale.

Întrebat, duminică seară, la Digi 24, dacă Guvernul ar trebui să demisioneze, în cazul în care pachetul al doilea de măsuri fiscale nu trece de Curtea Constituțională, ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că Executivul a analizat foarte bine înainte de a prezenta pachetul de măsuri.

”Acest Guvern a analizat foarte bine dacă pentru conținutul acestui pachet 2 există susținere juridică sau nu. În interpretarea Guvernului, aceste pachete, din pachetul 2, mini-pachete, că au fost vreo 5-4 atacate, sunt constituționale. Altfel, judecătorii Curții Constituționale sunt și ei emanația unor decizii politice în România. Modul în care este compusă Curtea Constituțională este la propunerea președintelui Camerei Deputaților, a Senatului, cumva dintr-o aceeași parte cu echipa guvernamentală. PSD, PNL, UDMR sunt cei care au propus până acum judecători la Curtea Constituțională. Logica ar fi să fie convergente deciziile Guvernului cu deciziile Curții Constituționale pe acest pachet 2, cu mini-pachetele subsecvente”, a declarat Miruță.

Ministrul Economiei a atras atenția că România se află într-o situație dificilă.

”România este într-o situație economică, financiară, destul de strâmtorată. (...) Nu sunt suficienți bani și nu sunt suficienți bani pentru ziua de mâine în unele situații. De aceea Guvernul a venit cu aceste propuneri”, a spus Miruță.

Întrebat dacă Guvernul are și un plan B în cazul în care pachetul al doilea de măsuri ar fi respins de CCR, Miruță a răspuns că dacă acest lucru se va întâmpla, ar însemna că nu există susținere pentru Guvern.

”Dacă nu-i constituțional, înseamnă că nu există susținere pentru aceste măsuri coordonate de premierul Ilie Bolojan, susținute de partidele care compun această coaliție, pentru că, să știți, orice emanație, decizie a Guvernului, dincolo de croșetările astea prin diverse studiouri de televiziune, să știți că rezultă prin decizie în unanimitate cu toate partidele aflate la guvernare. Nu poți să spui că la ședință la Palatul Victoria ridici mâna și ești de acord, după care la televizor vii și spui că ce a decis Guvernul este ceva ce eu nu doresc. Orice decizie se ia cu unanimitate”, a precizat Radu Miruță.

Curtea Constituțională dezbate, în 24 septembrie, mai multe sesizări care vizează legile din al doilea pachet de măsuri pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea.

Lideri politici de la diferite partide, inclusiv premierul, au afirmat că o eventuală respingere a legilor de către Curtea Constituțională înseamnă că Guvernul nu mai are susținere și legitimitate și ar putea urma o demisie.

