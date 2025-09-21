Avertismentul ministrului Economiei: „Nu sunt suficienți bani pentru ziua de mâine în unele situații”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 22:48
112 citiri
Avertismentul ministrului Economiei: „Nu sunt suficienți bani pentru ziua de mâine în unele situații”
Radu Miruţă, ministrul Economiei FOTO Facebook/Radu Miruţă

Ministrul Economiei, Radu Miruță, afirmă că legile din al doilea pachet pentru reducerea deficitului bugetar sunt constituționale din punctul de vedere al Guvernului.

Dincolo de hotărârea Curții Constituționale și de o eventuală demisie a Guvernului în cazul unei decizii de neconstituționalitate, Miruță a atras atenția că nu mai sunt bani, în unele cazuri de pe o zi pe alta și acesta este motivul pentru care Guvernul a venit cu aceste propuneri fiscale.

Întrebat, duminică seară, la Digi 24, dacă Guvernul ar trebui să demisioneze, în cazul în care pachetul al doilea de măsuri fiscale nu trece de Curtea Constituțională, ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că Executivul a analizat foarte bine înainte de a prezenta pachetul de măsuri.

”Acest Guvern a analizat foarte bine dacă pentru conținutul acestui pachet 2 există susținere juridică sau nu. În interpretarea Guvernului, aceste pachete, din pachetul 2, mini-pachete, că au fost vreo 5-4 atacate, sunt constituționale. Altfel, judecătorii Curții Constituționale sunt și ei emanația unor decizii politice în România. Modul în care este compusă Curtea Constituțională este la propunerea președintelui Camerei Deputaților, a Senatului, cumva dintr-o aceeași parte cu echipa guvernamentală. PSD, PNL, UDMR sunt cei care au propus până acum judecători la Curtea Constituțională. Logica ar fi să fie convergente deciziile Guvernului cu deciziile Curții Constituționale pe acest pachet 2, cu mini-pachetele subsecvente”, a declarat Miruță.

Ministrul Economiei a atras atenția că România se află într-o situație dificilă.

”România este într-o situație economică, financiară, destul de strâmtorată. (...) Nu sunt suficienți bani și nu sunt suficienți bani pentru ziua de mâine în unele situații. De aceea Guvernul a venit cu aceste propuneri”, a spus Miruță.

Întrebat dacă Guvernul are și un plan B în cazul în care pachetul al doilea de măsuri ar fi respins de CCR, Miruță a răspuns că dacă acest lucru se va întâmpla, ar însemna că nu există susținere pentru Guvern.

”Dacă nu-i constituțional, înseamnă că nu există susținere pentru aceste măsuri coordonate de premierul Ilie Bolojan, susținute de partidele care compun această coaliție, pentru că, să știți, orice emanație, decizie a Guvernului, dincolo de croșetările astea prin diverse studiouri de televiziune, să știți că rezultă prin decizie în unanimitate cu toate partidele aflate la guvernare. Nu poți să spui că la ședință la Palatul Victoria ridici mâna și ești de acord, după care la televizor vii și spui că ce a decis Guvernul este ceva ce eu nu doresc. Orice decizie se ia cu unanimitate”, a precizat Radu Miruță.

Curtea Constituțională dezbate, în 24 septembrie, mai multe sesizări care vizează legile din al doilea pachet de măsuri pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea.

Lideri politici de la diferite partide, inclusiv premierul, au afirmat că o eventuală respingere a legilor de către Curtea Constituțională înseamnă că Guvernul nu mai are susținere și legitimitate și ar putea urma o demisie.

Augustin Zegrean e ferm convins. De ce proiectul privind pensiile magistraților va pica la CCR: „Asta spune Constituția!”
Augustin Zegrean e ferm convins. De ce proiectul privind pensiile magistraților va pica la CCR: „Asta spune Constituția!”
Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, este ferm convins că proiectul privind amputarea pensiilor speciale și ridicarea vârstei de pensionare a magistraților va pica....
Franța, noul „bolnav al Europei”? Republica se clatină sub greutatea datoriilor și a propriilor iluzii
Franța, noul „bolnav al Europei”? Republica se clatină sub greutatea datoriilor și a propriilor iluzii
În timp ce Parisul își caută ieșirea dintr-o criză instituțională profundă, Roma își râde în barbă. Franța, cândva busola Europei, se apropie tot mai mult de titlul de „bolnavul...
#Radu Miruta, #CCR, #reforme, #buget, #criza economica, #Guvern Romania , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Momentul emotionant in care un nepalez se intoarce acasa, dupa patru ani de munca in Romania. "Stim si noi cum e sa fii departe"
a1.ro
Cum arata in prezent Larisa Iordache, dupa ce a nascut acum 6 luni. Cum se antreneaza
DigiSport.ro
Cel mai bun! Ce a facut Ianis Hagi la primul meci ca titular in Turcia + Nota primita la final

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Avertismentul ministrului Economiei: „Nu sunt suficienți bani pentru ziua de mâine în unele situații”
  2. CTP, convins că Bolojan va demisiona dacă legea pensiilor speciale pică la CCR. „Îl va scoate curat ca argintul strecurat pe Georgescu Dumnezeilă”
  3. Elena Lasconi regretă că l-a propus premier pe Bolojan: „Nu face cu adevărat reformă. Mă sperie”. Fosta șefă USR crede că Dan ar putea fi demis
  4. Elena Lasconi, anunț în premieră despre starea sa de sănătate: „Mi-am făcut niște analize”. Acuze dure pentru foștii colegi din USR
  5. USR a anunțat propunerea de prefect al Capitalei: „Reflectă viziunea noastră”
  6. Nicușor Dan, devansat în topul încrederii de către Călin Georgescu și George Simion. Fritz, la egalitate cu Șoșoacă SONDAJ CURS
  7. AUR ar câștiga alegerile, detașat. USR, în picaj SONDAJ CURS
  8. Gigi Becali ia în calcul o alianță cu Călin Georgescu. Condiția pusă de fostul membru AUR: „E patriot!”
  9. Unul dintre cei mai vocali pro-ruși din AUR își dă demisia. Îl acuză pe George Simion de "trădare" și numește "panaramă" apropierea de Călin Georgescu. „Cadou” de ziua lui Simion
  10. Republica Moldova poate intra în lagărul lui Putin. Ce ar însemna un stat pro-rus la graniță: „Va primi trupe ruse. O înaintare a Rusiei spre România”. Cum este folosită rețeaua AUR