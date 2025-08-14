Ministerele Guvernului Bolojan nu mai au bani să plătească salariile. "S-au pus sume, din pix, inexistente"

Ministrul Economiei, Radu Miruță, acuză că bugetul de stat a fost construit „din pix”, cu sume fictive, fără legătură cu realitatea, iar în prezent ministerul pe care îl conduce nu mai are fonduri pentru plata salariilor din această lună. El spune că a fost nevoit să redirecționeze bani de la proiecte ajunse în atenția DNA pentru a acoperi cheltuielile, criticând totodată lipsa de soluții atât din partea actualei puteri, cât și a opoziției.

”Calculul făcut pe tabele la conceperea bugetului nu a avut legătură cu o realitate care era atunci cunoscută. Am spus-o de la tribuna Parlamentului, de la votul bugetului. S-a tras de matematică fără să existe corespondență în realitate. S-au pus sume, din pix, inexistente”, a declarat Radu Miruță, miercuri seară, la Digi 24.

El a explicat că, în primele trei luni, nu s-a observat acest lucru, pentru că s-au consumat fondurile deja existente, însă spre final de an se termină banii.

”La Ministerul Economiei, pe calculele existente, în luna august, pentru care se vor plăti salariile în luna septembrie, nu sunt bani în buget pentru salarii și situația asta este și la alte ministere. Asta nu înseamnă că oamenii vor rămâne fără salarii, că m-am uitat în buget și am identificat sume pe care să le pun deoparte, în proiecte care să nu fie afectate, pentru că au fost alocați bani pentru niște proiecte care acum au ajuns la DNA și nu sunt în stare să consume banii respectivi, i-am pus în partea pentru a plăti salarii și sper să fac și altceva cu ei”, a adăugat Radu Miruță.

El a adăugat că oamenii îi spun că și în alți ani au fost probleme complicate și îi cer să găsească din nou soluții.

”S-a ajuns într-atât de mult cu exagerarea diferenței între banii pe care îi aduni și banii pe care îi consumi, încât nu mai poți merge mai departe. (...) Eu cred că a fost o inconștiență obsesiv susținută crezând că cu o minciună mai trăiești o lună, după o lună mai spui altă minciună și acea lună era luna electorală. Trăiau în propria minciună”, a susținut Miruță.

El a declarat că ”nu e un capăt de drum” și se pot lua măsuri pentru ”ceea ce urmează”. El a ținut să precizeze că nici opoziția nu a propus o altă variantă pentru rezolvarea problemelor țării.

”Nici de la opoziție nu am auzit altă variantă, că pe talerul celălalt al balanței de zgomot, dar nu e altă propunere, pentru că nu există altă propunere”, a afirmat Miruță.

