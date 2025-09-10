Ministrul Economiei a demis 21 de administratori de la companiile de stat. Unii aveau salarii și de 30.000 de lei. "Am cerut un raport de activitate pe care nu au fost în stare să mi-l dea"

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că a demis 21 de administratori speciali din companii de stat, plătiți cu salarii de până la 30.000 de lei pe lună, după ce aceștia nu au putut prezenta rapoarte de activitate. Oficialul susține că numirile fuseseră făcute pe criterii de relații, nu de competență, și promite că noile desemnări vor respecta legea și interesul statului.

”Vineri am semnat un ordin de ministru prin care au plecat acasă 21 de administratori speciali de la 21 de societăți ale statului român. Aveau salariu și de 300 de milioane de lei vechi și am cerut un raport de activitate pe care nu au fost în stare să mi-l dea și sunt în semnătura ministrului și am semnat cu foarte multă relaxare și convingere că fac ce trebuie. Douăzeci și unu de oameni care administrau 21 de companii ale statului astăzi nu le mai administrează și mă uit în aceste CV-uri ale oamenilor care au aplicat și zilele următoare, câte unul, câte unul vor fi numiți acolo”, a declarat Radu Miruță, marți seară, la Antena 3.

El a fost întrebat ce face un administrator special încât să aibă un salariu de 30.000 de lei pe lună.

”Trebuie să fie cu cineva prieten pe eră veche, pe eră nouă vă spun ce spune legea, pentru societățile care sunt în insolvență este obligatoriu și trebuie să reprezinte interesul acționarului, un administrator judiciar pe care îl stabilește instanța și este un administrator special care este reprezentantul statului român acolo. Mai există o chestiune opțională pentru companiile care sunt în curs de privatizare, practic gestionează lucrurile înspre a privatiza această companie. Au fost puși pe criterii care nu au legătură cu ceea ce ar fi trebuit să facă. Azi au fost notificați, probabil că mâine veți auzi că Miruță a mai făcut nu știu ce pentru că o să își primească acasă notificarea că nu mai au 300 de milioane pe lună”, a explicat ministrul Economiei.

