Ministrul Economiei a demis 21 de administratori de la companiile de stat. Unii aveau salarii și de 30.000 de lei. "Am cerut un raport de activitate pe care nu au fost în stare să mi-l dea"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 08:00
2495 citiri
Ministrul Economiei a demis 21 de administratori de la companiile de stat. Unii aveau salarii și de 30.000 de lei. "Am cerut un raport de activitate pe care nu au fost în stare să mi-l dea"
Ministrul Economiei, Radu Miruță FOTO / Hepta

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că a demis 21 de administratori speciali din companii de stat, plătiți cu salarii de până la 30.000 de lei pe lună, după ce aceștia nu au putut prezenta rapoarte de activitate. Oficialul susține că numirile fuseseră făcute pe criterii de relații, nu de competență, și promite că noile desemnări vor respecta legea și interesul statului.

”Vineri am semnat un ordin de ministru prin care au plecat acasă 21 de administratori speciali de la 21 de societăți ale statului român. Aveau salariu și de 300 de milioane de lei vechi și am cerut un raport de activitate pe care nu au fost în stare să mi-l dea și sunt în semnătura ministrului și am semnat cu foarte multă relaxare și convingere că fac ce trebuie. Douăzeci și unu de oameni care administrau 21 de companii ale statului astăzi nu le mai administrează și mă uit în aceste CV-uri ale oamenilor care au aplicat și zilele următoare, câte unul, câte unul vor fi numiți acolo”, a declarat Radu Miruță, marți seară, la Antena 3.

El a fost întrebat ce face un administrator special încât să aibă un salariu de 30.000 de lei pe lună.

”Trebuie să fie cu cineva prieten pe eră veche, pe eră nouă vă spun ce spune legea, pentru societățile care sunt în insolvență este obligatoriu și trebuie să reprezinte interesul acționarului, un administrator judiciar pe care îl stabilește instanța și este un administrator special care este reprezentantul statului român acolo. Mai există o chestiune opțională pentru companiile care sunt în curs de privatizare, practic gestionează lucrurile înspre a privatiza această companie. Au fost puși pe criterii care nu au legătură cu ceea ce ar fi trebuit să facă. Azi au fost notificați, probabil că mâine veți auzi că Miruță a mai făcut nu știu ce pentru că o să își primească acasă notificarea că nu mai au 300 de milioane pe lună”, a explicat ministrul Economiei.

În ce domenii lucrează cei mai mulți români din sectorul privat și ce venituri au. Județele cu cele mai mari și cele mai mici salarii
În ce domenii lucrează cei mai mulți români din sectorul privat și ce venituri au. Județele cu cele mai mari și cele mai mici salarii
Economistul Iancu Guda a analizat piața forței de muncă din România, explicând unde lucrează românii în sectorul privat, cum evoluează salariile în funcție de județ și ce impact are...
România, lider la nivelul UE în privința exporturilor de cereale. Cifrele oficiale. Scădere a importurilor din Ucraina
România, lider la nivelul UE în privința exporturilor de cereale. Cifrele oficiale. Scădere a importurilor din Ucraina
Succes de răsunet pentru România, la nivelul UE. Țara noastră e lider autoritar la exporturile de cereale, în anul comercial curent. Însă, volumele de exporturi de cereale din UE au...
#Radu Miruta, #ministrul Economiei, #demiteri, #companii stat, #salarii , #Stiri Radu Miruta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selectioner a fost pronuntat IN DIRECT
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Un roman, spaima autoritatilor americane. Barbatul avea 56 de mandate de arestare pe numele sau

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România, lider la nivelul UE în privința exporturilor de cereale. Cifrele oficiale. Scădere a importurilor din Ucraina
  2. Ministrul Economiei a demis 21 de administratori de la companiile de stat. Unii aveau salarii și de 30.000 de lei. "Am cerut un raport de activitate pe care nu au fost în stare să mi-l dea"
  3. Fenomenul descoperit, care îngrozește Europa: Continentul va fi aruncat într-un îngheț profund VIDEO
  4. Cum va folosi România cei 16,7 miliarde de euro din programul SAFE: va finaliza Autostrada Moldovei, va cumpăra mașini blindate, drone și rachete
  5. Angajații din România care vor fi cel mai puternic afectați de măsurile fiscale, din 2026: „Vor fi noi taxe”
  6. Google sparge bariera lingvistică: AI Mode ajunge în mai multe limbi majore
  7. Marele Firewall chinezesc, exportat: dezvăluire despre rețeaua globală de cenzură construită de Beijing
  8. Automecanica SA Mediaș vrea să revigoreze industria de apărare. Ce obiectiv are compania, care va produce blindatele Cobra II ale României, prin achiziția Popeci Utilaj Greu
  9. Xiaomi lansează periuța de dinți inteligentă cu autonomie record: șase luni la o singură încărcare
  10. CNA, avertisment trimis către TikTok. Există conturi coordonate ar putea manipula alegerile din Republica Moldova