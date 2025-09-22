Ministrul Economiei, după demiterea a 21 de directori de la companiile de stat, anunță că nu se oprește. Mesaj pentru cei care și-au "betonat contractele"

Autor: Daniel Groza
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 10:36
Ministrul Economiei, după demiterea a 21 de directori de la companiile de stat, anunță că nu se oprește. Mesaj pentru cei care și-au "betonat contractele"
Ministrul Econmiei anunță că vor mai urma demisii FOTO captură video Facebook /Radu Miruță

Ministrul Economiei, Radu Miruță, anunță verificări stricte în companiile de stat pentru a evalua performanța administratorilor, după ce 21 de manageri cu salarii de până la 30.000 de lei pe lună au fost demiși pentru inactivitate. Oficialul avertizează că unii vor pleca „singuri acasă” dacă nu respectă noile criterii și promite numiri transparente și concursuri serioase pentru funcțiile vacante.

"Îi luăm la rând, vorba românească. Cei 21 de administratori speciali pe care i-am găsit, încasând peste 30.000 de lei pe lună fără să facă niciun raport, au fost demiși. Sunt administratori speciali PSD, PNL cu pedigree politic evident, nu interpretabil, care n-au fost demiși, și nu pentru că sunt PSD, PNL, că pe alții PSD, PNL i-am demis, ci pentru faptul că oamenii ăia fac treabă.

Deci uite că sunt oameni chiar la PSD care mai fac și treabă și rămân să facă acolo treabă. Am descoperit la o verificare primele șase companii de stat că selecțiile acestor manageri au fost făcute cu încălcarea evidentă a legii. Legea spune trimite la AMEPIP ca AMEPIP să ia o decizie. Am trimis la AMEPIP, sunt în discuție cu domnul președinte interimar, aștept să dea verdictul pentru a relua aceste selecții într-un mod foarte serios.

Am primit 2.400 de CV-uri pe care o echipă din minister se uită foarte atent și de acolo am început deja să facem numiri în locurile libere. Și nu de la USR, cum încercau unii să ducă atenția în spațiul public”, a declarat ministrul, la Digi 24

Radu Miruță le transmite un mesaj și directorilor despre care spune că și-au „betonat contractele”. Acesta spune că îi va verifica să vadă dacă își fac treaba după noile criterii de performanță și că, în cazul unora, se așteaptă să plece singuri acasă.

"Pentru cei care s-au înrădăcinat, nu s-a dorit modificarea legii care să facă curățenie mai ușor. Și spun asta cu voia coaliției din care fac și eu parte, am adus argumente, Coaliția a considerat că alte argumente sunt mai puternice, nu a modificat. Deci, pentru cei care sunt înrădăcinați acolo, introducem criterii de performanță cu adevărat care au legătură cu performanța, după care îi verificăm în ce măsură îndeplinesc acele criterii de performanță.

Și m-aș bucura să găsesc niște oameni foarte buni acolo, despre care să mă fi înșelat eu. Deci sunt mai multe tronsoane, pe unii pot, în funcție de contextul legal, să-i demit eu. Acolo unde demit, organizăm concurs, de data asta serios. Până se organizează concurs, legea mă obligă să fac numiri temporare, că nu poți să lași o conducere, o companie fără conducere, și acele numiri le fac asumat din CV-urile pe care le-am primit.

Cei care au avut grijă să se betoneze mai trăiesc cu siguranța asta o perioadă, până când îi voi verifica după noile criterii de performanță și mă aștept să plece singuri acasă, știind ei ce știu", a declarat Radu Miruță.

Companiile de stat pe care Ilie Bolojan vrea să le desființeze. „Sunt o gaură neagră”
Companiile de stat pe care Ilie Bolojan vrea să le desființeze. „Sunt o gaură neagră”
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară, 18 septembrie, că toate companiile de stat care pot fi redresate trebuie să continue activitatea, dar cele care sunt în pierdere cronică de mai...
Dorinel Umbrărescu, cel mai important constructor de drumuri din țară, investește milioane de euro și reface unul dintre cele mai vechi combinate siderurgice din România VIDEO
Dorinel Umbrărescu, cel mai important constructor de drumuri din țară, investește milioane de euro și reface unul dintre cele mai vechi combinate siderurgice din România VIDEO
UMB Steel, companie deținută de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, a obținut avizul de mediu pentru lucrările de punere în siguranță a combinatului siderurgic Oțelu Roșu, vizând...
