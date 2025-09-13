Ministrul Economiei, despre plafonarea prețurilor la alimente: „Decizia se ia în unanimitate în coaliție. Sunt măsuri care afectează și oamenii”

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 22:24
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat sâmbătă seară, la Digi24, că hotărârea privind prelungirea sau eliminarea plafonării prețurilor la alimente va fi luată doar prin consens în cadrul coaliției de guvernare.

„Vă spun un singur lucru, care este sfânt, și care ține această coaliție. Deciziile, prin protocol, sunt luate doar cu unanimitate. Dacă USR nu vrea, dacă PSD s-ar opune în coaliție și nu la televizor, nicio decizie luată până acum nu ar fi putut să fie luată. Și reforma în administrație, sperietoarea aia cu 45% din oameni vor fi dați afară este un narativ neadevărat, pentru că toate administrațiile publice din țară, sau cele mai multe dintre ele, au o organigramă cu foarte multe posturi libere. Ca să se îndeplinească pragul trebuie să existe șefi. Nu poți să fii șef la un om, trebuie să fii șef la minim 10 oameni. Ce vedeți în coaliție ca decizie luată, să fiți siguri că s-a luat cu unanimitate, adică inclusiv cu votul PSD. Altfel nu se poate, altfel ar pica această coaliție”, a explicat Radu Miruță.

Oficialul a subliniat că măsura este analizată în funcție de impactul asupra bugetului, iar decizia va fi una „cât mai puțin afectantă pentru populație”. Ministrul a precizat că, în prezent, nu a existat o discuție formală în coaliție pe acest subiect.

„La momentul în care s-a compus această coaliție au existat niște discuții și pe marginea acestor aspecte de prețuri plafonate - energie, alimente. Și la fiecare s-a discutat, și decizia rămasă a fost că, la momentul în care expiră, se face o analiză să vedem care este situația cu banii din buget. Pentru că niște măsuri pe care noi le-am luat acum două luni de zile au început încet-încet să producă efecte. Ele vor merge la viteze de croazieră undeva în a doua parte a anului viitor. Modifici fiscalitatea acum, iar banii încep să se adune în buget cu inerție, durează până când taxele suplimentare încep să se întoarcă la bugetul de stat”, a punctat ministrul Economiei.

Întrebat dacă plafonarea prețurilor la alimente are legătură cu veniturile bugetare, Radu Miruță a spus că „trebuie ca Ministerul de Finanțe să vină cu cifre. După ce vedem aceste cifre, Guvernul poate să decidă dacă mai poate susține sau nu mai poate susține. E o chestie extraordinar de limpede pe care unii și alții încearcă să o speculeze politic. Mă refer la partidele politice, nu la restul oamenilor care privesc. Dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliție. Singurele argumente sunt banii în buget și disponibilitatea, capacitatea unui minister al finanțelor să închidă bugetul cu banii pe care îi adună. Atâta tot. Dacă există bani, guvernul să fie relaxat cu toate aceste cheltuieli, dacă nu există bani, trebuie să ne uităm care sunt cele mai raționale decizii ca să nu ajungem într-o situație și mai grea. S-a format acest guvern când România era în mijlocul unui lac. Ca să străbați lacul ăsta pentru a ajunge la mal, tot prin apă trebuie să mergi. Nu există o minune pe care guvernul să o obțină apăsând un buton și de a doua zi să rezolve toate aceste probleme. Încercăm să luăm cele mai puțin afectante măsuri pentru populație, dar sigur că sunt măsuri care afectează și oamenii. În mod normal, dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliție. Care până acum nu a fost, din informațiile mele”, a mai spus ministrul Economiei.

