Noi informații despre clădirea Ministerului Economiei pe care o asociație o închiria ilegal pe zeci de mii de euro. Anunțul lui Radu Miruță despre chiriași

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că a început procesul de evacuare pentru clădirea de 1.500 mp, cu 54 de birouri, ocupată de peste 28 de firme, pentru care ministerul nu primea niciun ban. Imobilul era administrat de o asociație. Ministrul a precizat că prejudiciul va fi recuperat și că, de la 1 ianuarie 2026, contractele nelegitime nu vor mai fi prelungite, iar vinovații vor răspunde în fața legii.

„Statul român nici acum nu încasează banii pe care unii șmecheri i-au încasat de 18 ani, însă este un drum scurt pentru că noi vom cere recuperarea prejudiciului” a spus Miruță la Digi 24.ro.

În luna iulie, Radu Miruță a anunțat că a descoperit „că Ministerul Economiei deţine în Bucureşti o clădire de 1.500 mp, cu 54 de birouri în care funcţionează mai multe firme, dar de 18 ani ministerul nu încasează niciun leu chirie, chiar dacă ele sunt închiriate si subînchiriate”.

Despre această clădire, ministrul a declarat: „Am intabulat-o. În cartea funciară acum scrie că proprietar este statul român. Am mers în instanță pentru a-i evacua pe cei de acolo. A fost grevă în instanță și judecătorii au sărit judecarea procesului pentru că s-a nimerit termen în perioadă în care nu se judeca. În mod cert nu se va mai întâmpla să continue acele contracte”, a afirmat Radu Miruță.

Chirii de zeci de mii de euro

Întrebat dacă sunt aceleași firme în acea clădire, ministrul a spus că „nu știe care sunt toate acele firme”: „Am notificat că noi nu vom mai prelungi contractul nici după anul 2025, cum s-a întâmplat de 18 ani până acum. Am notificat instanța pentru a recupera prejudiciul și pentru a fi pedepsiți cei vinovați”.

Întrebat dacă va fi recuperat prejudiciul, ministrul a declarat că „da, cu siguranță”: „Nu există absolut niciun dubiu, este hotărâre de Guvern, cei de la Cadastru nu ne treceau în cartea funciară, dacă nu aveam dreptul să fim proprietari acolo, lucrurile sunt extrem de clare. E doar o speranță a unora că mai merge cum a mers”.

Ministrul a spus că nu are un calcul cu prejudiciul care ar trebui recuperat după atâția ani „pentru că contractele de chirie sunt între entitățile private care acum își desfășoară activitatea acolo și această asociație care încasa. Eu nu am acces la toate valorile pe care această asociație le încasa, că statul român nici măcar nu era prezent în circuitul ăsta de șmecheri”.

„Am obținut câteva contracte. Am văzut contracte și de 20.000 euro pe lună, contracte pe care le vom cere în instanță în ultimii 3 ani. Ce s-a întâmplat în ultimii 15 este cu închiderea ochilor statului român”, a mai spus Miruță.

