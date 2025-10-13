O nouă moțiune AUR este dezbătută astăzi. Partidul lui Simion vrea să-l demită pe ministrul Economiei, căruia îi aduce mai multe acuzații

Autor: Daniel Groza
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 07:19
Radu Miruță, ministrul Economiei FOTO Facebook /Radu Miruță

Senatul dezbate luni moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, acuzat că ar fi transformat instituţia într-o „agenţie de plasare a forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR”.

Parlamentarii AUR îi reproşează ministrului lipsa de viziune, politizarea companiilor de stat şi ineficienţa în gestionarea economiei, în timp ce Miruţă respinge acuzaţiile şi susţine că şi-a făcut datoria „cu fruntea sus”.

Senatul se reuneşte, luni, de la ora 16.00, pentru a dezbate moţiunea.

Ce scrie în moțiune

”Într-un moment de criză economică profundă, în care se iau măsuri de austeritate fără precedent şi sunt promovate creşteri de taxe şi impozite care afectează puternic economia privată, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului este condus de un personaj politic care se imaginează mai mult influencer social media decât ministru efectiv. Atunci când trebuie să acţioneze, asistă pasiv la dezastru, făcându-se părtaş la distrugerea companiilor mici şi mijlocii din România”, arată semnatatii în textul moţiunii.

Potrivit acestora, ”singura preocupare reală a ministrului Radu - Dinel Miruţă este politizarea companiilor de stat prin numirea de membri şi simpatizanţi USR în funcţii cheie”.

”Deşi ni se spune că statul trebuie să dea oameni afară, companiile cu capital de stat angajează pe bandă rulantă la indicaţiile preţioase ale lui Miruţă, lucru care ar trebui să atragă în mod normal atenţia organelor de anchetă, control şi verificare instituţională. De asemenea, deşi la nivel european se discută despre relansarea industriei de apărare, pe acest palier, România funcţionează cu frâna de mână trasă. Legislaţia offset nu funcţionează, iar companiile cu tradiţie sunt politizate şi ineficiente, în condiţiile în care resursa umană calificată se degradează şi se diminuează continuu”, susţin parlamentarii AUR.

Turism lăsat de izbeliște

Aceştia afirmă că turismul românesc este lăsat de izbelişte şi se pregăteşte de o lovitură mortală: creşterea cotei de TVA la 21% începând cu 1 ianuarie 2026.

”Asta în timp ce digitalizarea bate pasul pe loc, iar strategia de implementare a Inteligenţei Artificiale este total blocată. Resursele minerale ale ţării sunt ignorate, deşi exploatarea eficientă a acestora ar putea aduce câştiguri bugetare însemnate”, se mai arată în document.

AUR îl acuză pe Mitiţă de ”lipsă de viziune, incompetenţă managerială, politizarea excesivă şi incapacitatea de a apăra interesele economice şi strategice ale României”.

Ministrul USR al Economiei, Radu Miruţă, a reacţionat, miercuri, după depunerea moţiunii AUR, arătând că unii mimează patriotismul, iar alţii îl practică.

Ministrul anunţa că se va prezenta în faţa Parlamentului cu fruntea sus, pentru că în 100 de zile a făcut tot ce a ţinut de el ca România să meargă măcar un pas înainte.

