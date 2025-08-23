„Nu e o coaliție pe care mi-aș fi dorit-o” – Ministrul Economiei recunoaște tensiunile din guvern

Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), recunoaște că actuala coaliție de guvernare, din care face parte și partidul său, este una dificil de gestionat, dar necesară în actualul context politic. Invitat la Digi 24, oficialul a admis că nu și-ar fi dorit această formulă de guvernare și că nu se simte „ideal” în interiorul ei, însă a subliniat că responsabilitatea politică trebuie să primeze.

„E o coaliție care funcționează greu, având în vedere că sunt patru partide politice, cu viziuni diferite, însă aritmetica parlamentară ne forțează să ținem această coaliție funcțională”, a afirmat Radu Miruță, vineri seară.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai vizibile dintre partidele aflate la guvernare și al întârzierilor privind adoptarea celui de-al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Coaliția nu s-a mai reunit de mai multe zile, iar termenul anunțat pentru aprobarea măsurilor a fost depășit.

„O coaliție a responsabilității”

Ministrul Economiei a transmis un mesaj către colegii din coaliție, îndemnându-i să dea dovadă de rațiune în deciziile pe care le iau.

„Nu e o coaliție în care mă simt ideal, nu e o coaliție pe care mi-aș fi dorit-o, dar este o coaliție a responsabilității și convingerea mea e că lumea nu punctează politic în funcție de declarații populiste, ci în funcție de situația reală, care e complicată. Cât de bun este ministrul se vede după soluțiile găsite pentru problemele reale”, a declarat Radu Miruță.

USR face parte dintr-o formulă de guvernare în care sunt reunite patru partide cu viziuni diferite, însă, potrivit ministrului Economiei, menținerea coaliției este singura soluție pentru a asigura stabilitatea politică și pentru a gestiona crizele economice actuale.

