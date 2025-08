Ce s-a întâmplat cu imobilul din Şoseaua Olteniţei pentru care statul nu încasa chirie de 18 ani. Anunțul făcut de Ministrul Economiei VIDEO

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat vineri, 1 august, finalizarea procedurii de intabulare a imobilului din Șoseaua Olteniței nr. 225 în cartea funciară, cu drept de proprietate clar stabilit în favoarea statului român – Ministerul Economiei.

„Certificat de naștere pentru clădirea din Olteniței 225. De 18 ani, clădirea statului român din București era intenționat lăsată a nimănui, pentru ca șmecherii să încaseze ilegal chiria în numele guvernului. 18 ani, zeci de mii de euro constant. De astăzi, la numai o săptămână după ce am găsit această situație revoltătoare, clădirea de 1.500 mp de birouri din Olteniței are “certificat de naștere”. Am intabulat-o… în cartea funciară scrie de acum clar Statul Român – Ministerul Economiei. Între timp, am înregistrat la instanță procedura de evacuare accelerată – nu prefăcătorii că îi rugăm să plece, iar dacă nu vor, le dăm premiu lăsându-i liniștiți alți ani să ia chirie în locul statului român”, a declarat ministrul Economiei, Radu Miruță.

„O clădire de birouri cu o suprafață de 1.500 mp revine oficial în patrimoniul statului român, după aproape două decenii în care a fost exploatată ilegal”, a transmis, vineri, USR, într-un comunicat de presă.

Potrivit informațiilor transmise de USR, în paralel, a fost demarată și procedura de evacuare accelerată a ocupanților, pentru a asigura reintrarea efectivă în posesia clădirii.

Ads