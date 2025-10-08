Radu Miruță, reacție după depunerea moțiunii AUR: „Înfrunt alături de colegii mei, caracatița care vrea să țină țara în întuneric și sărăcie”

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 13:52
Radu Miruță, reacție după depunerea moțiunii AUR: „Înfrunt alături de colegii mei, caracatița care vrea să țină țara în întuneric și sărăcie”
Radu Miruţă, ministrul Economiei FOTO Hepta

Ministrul Economiei, Radu Daniel Miruță (USR), a reacționat miercuri, 8 octombrie, după anunțarea depunerii unei moțiuni simple împotriva sa de către partidul AUR, susținută de 39 de senatori.

Ministrul a spus că se consideră neîntrecut din punct de vedere al responsabilității și al rezultatelor obținute, transmitând că va răspunde în fața Parlamentului la acuzațiile formulate de AUR.

„Unii mimează patriotismul. Alții îl practică. Mă voi prezenta în fața Parlamentului cu fruntea sus, pentru că în 100 de zile am făcut tot ce a ținut de mine ca România să meargă măcar un pas înainte. Dorm liniștit cu ceea ce am realizat și privesc această ocazie ca pe o șansă de a spune din nou, public, cum înfrunt alături de colegii mei caracatița care vrea să țină țara în întuneric și sărăcie”, a spus Radu Miruță.

Partidul AUR a anunțat miercuri depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Economiei, Radu Daniel Miruță. Demersul este susținut de 39 de senatori, potrivit declarațiilor liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Acuzații de favoritisme politice

Petrișor Peiu l-a acuzat pe ministrul Miruță că ar fi transformat Ministerul Economiei într-o instituție care servește intereselor de partid ale USR, prin angajarea de persoane apropiate formațiunii.

„Am pregătit o moţiune pe care o înmânez, susţinută de 39 de senatori, intitulată: ‘Ministrul Radu Daniel Miruţă – dovada vie că USR şi PSDPNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei – transformat în agenţie de plasare a forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR’”, a declarat Peiu.

#Radu Miruta, #motiune de cenzura, #Parlament, #partidul AUR , #Stiri Radu Miruta
