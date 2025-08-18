Radu Miruță: „În viteza asta printre pachete de măsuri 1, 2, 3, x să nu mai ocolim eliminarea privilegiilor”

Ministrul Economiei și Digitalizării, Radu Miruță, a declarat recent că ritmul accelerat al „pachetelor de măsuri” nu trebuie să umbrească două principii fundamentale: sprijinul pentru contribuabili și eliminarea privilegiilor acumulate în timp.

„În viteza asta printre „pachete de măsuri” – 1, 2, 3, x – nu trebuie să uităm două lucruri: să nu îi sufocăm pe cei de la care vrem să strângem taxe și să nu mai ocolim eliminarea privilegiilor, indiferent ce nume și forme au luat în ani de zile.

Proiectul lansat de curând în dezbatere publică de SGG pentru modificarea legii prin care sunt selectați cei din companiile de stat este necesar, DAR nu face mare lucru în forma actuală, ci betonează și mai tare betonul proaspăt turnat înaintea formării acestei coaliții. Ei bine, aici trebuie să discutăm politic, în coaliție, după ce tragem fiecare aer în piept. Eu, cel puțin, am o listă cu propuneri pe care am s-o transmit în ședințele de coaliție, când acestea se vor relua. Azi n-a fost să fie, dar lucrurile bune se fac cu răbdare și consecvență.

În plus, creativitatea și stimularea afacerilor mici nu pot fi limitate printr-o sumă de bani sub pretextul că astfel elimini firmele-fantomă care atârnă în statul român. 8.000 RON, noua valoare propusă ca prag minim pentru capitalul social al unei firme, e o treaptă cam bruscă și e datoria mea, ca ministru al Economiei, să am grijă să nu se transforme într-un zid pentru antreprenori. Îi înțeleg rațiunea, dar e un filtru prea grosolan pentru problema pe care vrea să o rezolve. Sunt pedepsite prea multe inițiative oneste pentru câteva firme-fantomă. Da, problema trebuie rezolvată, dar cu o granularitate mai fină, nu ridicând brusc un astfel de zid pentru toată lumea. Și pentru asta e nevoie de discuție la masa coaliției.

Ads

Antreprenoriatul e un parteneriat: statul trebuie să fie corect și transparent, iar cetățeanul care pornește la drum să fie serios și responsabil. Asta înseamnă respect reciproc, nu taxe descurajante.

Înțeleg diferențele de viziune în politica publică dintr-o astfel de coaliție. Sunt legitime. Dar înțelept este să te așezi la masă și să aduci argumente raționale. În final, asta înseamnă politică de calitate și încredere în fața alegătorilor fiecăruia”, a transmis Radu Miruță într-un comunicat de presă.

Ads