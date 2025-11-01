Radu Naum, pus la zid de dinamovistul Nicolescu: "Ai un soi de suferință" / "S-au umflat mușchii pe el"

Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a avut o dispută în direct cu moderatorul Radu Naum în emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport, după ce echipa sa a obținut o victorie dramatică în fața celor de la CFR Cluj, scor 2-1, cu goluri marcate în minutele 90 și 90+2.

Discuția s-a aprins când Naum a pus întrebări pe care Nicolescu le-a considerat tendențioase, sugerând că nu reflectă bucuria și succesul echipei. Oficialul dinamovist a afirmat că moderatorul pare „supărat după victoria asta” și că unele întrebări ar putea să sădească neîncredere.

Radu Naum: Unii, cred că și fanii acestei echipe, se gândeau înainte de meci: Oare luăm titlul sau prindem play-off-ul?. Între aceste două extreme erau.

Andrei Nicolescu: Sincer, întrebările pe care mi le pui, îmi arată că ești puțin supărat după victoria asta.

Radu Naum: Eu?

Andrei Nicolescu: Percep că toate întrebările pe care mi le pui sunt cumva ca să sădească neîncredere.

Radu Naum: Ce ți-a spus asta din întrebarea mea, «Unii s-ar gândi că Dinamo e între titlu și play-off»?

Andrei Nicolescu: Unii s-ar gândi, dar poate și suporterii...

Radu Naum: Da, suporterii se gândesc: Oare prindem play-off-ul sau luăm titlul?. E așa grav ce am întrebat?

Andrei Nicolescu: Nu e grav! Eu nu spun că e bine sau rău. Spun doar că întrebările tale îmi arată cumva că nu te bucură, că ai un soi de...suferință...

Radu Naum: Andrei Nicolescu, eu sunt moderator, eu mă bucur să văd fotbal bun, nu de victoria sau înfrângerea vreunei echipe, nu sunt suporterul niciunei echipe.

Andrei Nicolescu: Corect, dar n-ar trebui să fim părtinitori în modul în care ducem discuțiile. Să vorbim despre cât de buni au fost, cât de inspirați au fost...

Radu Naum: Au fost, sigur că da.

Andrei Nicolescu: Hai să nu încercăm să facem o tendință.

Radu Naum: Eu nu creez nicio tendință și cred că interpretezi greșit ceea ce spun, mai ales că și Kopic a zis că „trebuie să ne asigurăm play-off-ul”. Deci, ce e așa de greșit în întrebarea asta? El a zis-o!

Andrei Nicolescu: Anul ăsta, Dinamo e o echipă care are un parcurs care o plasează ca pretendentă la play-off, care evoluează în ceea ce privește rezultatele. Din punctul ăsta de vedere, e o echipă care trebuie luată în considerare pentru un loc de cupe europene.

Fostul portar Florin Prunea, prezent în studio, a comentat acid la final: „Reacția lui Nicolescu arată cât de importante sunt aceste puncte și cât de important este cum au fost obținute. El de obicei intră doar după victorii, nu după înfrângeri. De asta s-au umflat așa puțin mușchii pe el, sunt puncte mari de tot.”

