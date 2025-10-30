Secretarul general al Guvernului, despre creșterea salariului minim: „Suntem captivi prejudecăților patronilor din România”

Autor: Maria Popa
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 12:55
Secretarul general al Guvernului, despre creșterea salariului minim: „Suntem captivi prejudecăților patronilor din România”
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea Foto: Facebook/Stefan Radu Oprea

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea (PSD) anunță joi, 30 octombrie, că patronatele nu susțin creșterea salariului minim pe economie, sindicatele o susțin, iar la Guvern întâlnim păreri împărțite.

Oprea mai spune că decizia referitoare la creşterea salariului minim se amână până la sfârşitul lunii noiembrie.

„A fost şi şedinţa CNT (dialog social tripartit). Aşa cum era de aşteptat patronatele nu susţin creşterea salariului minim pe economie, sindicatele da. La Guvern părerile sunt împărţite.

Concluzia, mai facem o analiză şi decizia referitoare la creşterea salariului minim se amână până la sfârşitul lunii noiembrie", a scris joi, 30 octombrie, Radu Oprea pe pagina de Facebook.

El a scris și câteva concluzii personale.

„Concluzii personale.

1. Suntem captivi prejudecăţilor şi credinţelor patronilor din România. Realitatea demonstrată empiric arată că urmare a creşterii salariului minim pe economie nu au scăzut nici productivitatea (din contră a crescut), nici numărul locurilor de muncă.

2. Modelul pe care îl propun patronatele este greşit pentru piaţa muncii. Stagnarea în salarii mici are ca rezultat migrarea forţei de muncă calificate către ţările vestice. Înlocuirea lor cu muncitori din afara UE nu este o soluţie pentru creşterea competitivităţii pe termen lung, iar dacă am extinde analiza în zona demografiei am constata dezastrul acestor politici. Singura soluţie corectă pentru a limita plecarea românilor în alte ţări este convergenţa cu veniturile din UE.

3. Desigur modelul german este greşit pentru că ei au hotărât creşterea salariului minim chiar dacă sunt în recesiune. S-or fi gândit să stimuleze cererea, adică consumul care ar fi un motor de relansare a economiei? Nu cred să fie atât de nepricepuţi, că doar IMM-urile din Germania sunt toate orientate spre export nu pentru satisfacerea pieţei interne. Sper că aţi sesizat acrimonia", a adăugat secretarul general al Guvernului.

Oprea spune că el continuă să creadă „că o creștere a salariului minim este o măsură indicată în actualele condiții economice, inclusiv cu menținerea deducerii de 300 de lei”.

Guvernul german a decis miercuri, 29 octombrie, să majoreze salariul minim pe economie în două trepte.

În prezent de 12,82 euro brut pe oră, salariul minim urmează să crească la 13,90 euro la începutul lui 2026, iar la 1 ianuarie 2027 la 14,60 euro, o creştere totală cu 13,9%.

Conform Ministerului german al Muncii, aproximativ 6 milioane de muncitori urmează să beneficieze de această creştere.

