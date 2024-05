Radu Paraschivescu îl desființează pe Gigi Becali: "Minte fără strop de rușine. El m-a propus la Voluntari"

Radu Paraschivescu a luat foc după ce a auzit ultimele declarații făcute de Gigi Becali.

Patronul de la FCSB s-a lăudat că a intervenit pe lângă Florentin Pandele pentru ca Radu Paraschivescu să fie numit manager la FC Voluntari.

Scriitorul a dezmințit categoric și a explicat cum au stat de fapt lucrurile.

"Într-o intervenție telefonică la Fanatik, patronul FCSB minte fără strop de rușine. Personajul, cu care refuz să intru în dialog din 2008, afirmă la emisiunea lui Horia Ivanovici că l-aș fi rugat să mă ajute să ajung manager la FC Voluntari. În realitate, a fost exact pe dos.

Personajul m-a sunat ca să-mi facă această propunere, pe care evident că am refuzat-o. O să vă sune și finul, a insistat personajul. O să-i răspund la fel, am spus. Nu știu dacă personajul poate produce dialogul nostru, spre a vedea cine minte. Eu pot. Să nu uităm că e un vorba de un ins care și-a pus guler ghipsat ca să iasă mai devreme din închisoare. Și care, din același motiv, a scris cinci cărți, deși singur afirma că de la citit îmi lăcrimează ochii, m-ai înțeles? Cât despre moderatorul Horia Ivanovici, el însuși surprins în ipostaza de autor al unui fals, nu pare să fi auzit de Audiatur et altera pars. Voluptatea maculării îi unește pe acești doi oameni, semn că vechea vorbă Cine se-aseamănă se adună rămâne valabilă peste ani, decenii și secole", a scris Radu Paraschivescu pe facebook.

Scriitor, traducător, publicist, Radu Paraschivescu este și un mare amator de fotbal, fiind invitat permanent la DigiSport.