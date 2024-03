Radu Paraschivescu, după trei mariaje eșuate: "Mai am apetență pentru iubire"

Scriitorul Radu Paraschivescu a avut o viață sentimentală tumultoasă, fiind căsătorit de trei ori.

Radu Paraschivescu s-a căsătorit și a divorțat de trei ori. Însă scriitorul de 63 de ani a declarat că încă nu s-a lecuit și că "orizontul sentimental este bine instalat".

"Faptul că se destramă o căsnicie nu înseamnă că moare dragostea. Eu am fost un mefient în ale matrimoniului, de felul meu. E o picanterie pe care poate nici măcar nu ar trebui să o mărturisesc, dar eu am fost cerut de soț, de trei ori. Și cum de mic, părinții mei m-au edu­cat să fiu politicos și să nu refuz, nu am refuzat.

Însă faptul că eu am avut trei mariaje, cărora nu le-aș spune neapărat eșuate, ci niște mariaje care la un moment dat s-au subțiat, a căror substanță s-a diluat, asta nu înseamnă că nu mai am ape­tit sau apetență pentru iubire, pentru idi­lă, mă rog, cu atâta ro­man­tism cât mai poate dezvol­ta un sexagenar. Cred că orizontul meu sentimental este în continuare bine instalat și bine ilustrat", a declarat Radu Paraschivescu pentru Formula AS.

Scriitor, jurnalist, pamfletar, om de radio și televiziune, Radu Paraschivescu a declarat că a renunțat la meseria de traducător. "Pentru că este o muncă prost plătită. Poți să muncești și luni de zile la o carte, iar recompensa este foarte slabă. România încă nu a ajuns la o plată decentă a traducătorilor. Iar eu am stat decenii pe tarife mici, așa că la un moment dat mi-am spus: “Nu știu cât mai am de trăit. Poate trei ani, poate trei­zeci. Nu mai vreau. Am fost plă­tit prost suficient."

Ads