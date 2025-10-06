Ce lecție importantă a primit Radu Ștefan Bănică de la tatăl său. Artistul, detalii despre copilăria într-o familie celebră: „Lumea așteaptă mereu...”

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 16:37
540 citiri
Ce lecție importantă a primit Radu Ștefan Bănică de la tatăl său. Artistul, detalii despre copilăria într-o familie celebră: „Lumea așteaptă mereu...”
Radu Ștefan, alături de Ștefan Bănică FOTO: Instagram Radu Ștefan Bănică

Radu Ștefan Bănică, fiul celebrului Ștefan Bănică, și-a construit o carieră proprie, reușind să se afirme dincolo de renumele tatălui său. Tânărul artist activează atât pe scena de la teatru, cât și în cinematografie, cât și în muzică, având deja mai multe melodii lansate.

Actor în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, difuzat pe Antena 1, Radu Ștefan Bănică a vorbit într-un interviu pentru Libertatea despre parcursul său profesional, dar și despre viața personală. Când a fost întrebat despre experiența de a crește într-o familie de artiști, având un tată și un bunic recunoscuți ca adevărate personalități ale scenei românești, el a recunoscut atât avantajele, cât și presiunile asociate.

„A fost și este un privilegiu, dar și o responsabilitate. Am crescut cu teatrul, cu muzica și cu respectul pentru public. Am învățat că talentul e doar începutul, restul e muncă, disciplină și pasiune. Evident, a fost și presiune, pentru că lumea așteaptă mereu ceva în plus de la mine, dar încerc să-mi găsesc propriul drum”, a explicat tânărul artist.

Ce a învățat de la tatăl său, Ștefan Bănică

Legat de relația sa cu tatăl său, Radu Ștefan Bănică a subliniat că menține un dialog constant și că sfaturile primite de la Ștefan Bănică l-au ghidat mult.

„Comunicăm des, chiar dacă uneori doar printr-un mesaj scurt sau un apel rapid. Tata m-a învățat că în carieră trebuie să fii perseverent și să muncești mai mult decât oricine, pentru că nimeni nu îți datorează succesul”, a spus el.

În ceea ce privește posibile proiecte comune cu tatăl său, având în vedere că amândoi activează la Antena 1 și cântă, Radu Ștefan Bănică nu exclude colaborări viitoare.

„Da, și cred că se va întâmpla la momentul potrivit. Nu vreau să forțăm lucrurile doar pentru că suntem tată și fiu. Vreau să fie ceva autentic, în care amândoi credem 100%”, a mai spus tânărul actor.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au împlinit un an de căsnicie. Anunțul făcut de actriță: „Tot ce simt e recunoștință” FOTO
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au împlinit un an de căsnicie. Anunțul făcut de actriță: „Tot ce simt e recunoștință” FOTO
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au sărbătorit recent un an de la căsătoria lor, într-un mod plin de emoție și tandrețe. Actrița a rememorat momentele speciale de la nunta...
Începutul relației dintre comediantul Andrei Ciobanu și Flavia Mihășan. Cum a fost cucerită asistenta de la Antena 1
Începutul relației dintre comediantul Andrei Ciobanu și Flavia Mihășan. Cum a fost cucerită asistenta de la Antena 1
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu formează unul dintre cele mai proaspete cupluri din showbiz. Cei doi au confirmat oficial relația de curând, iar de atunci nu ezită să împărtășească...
#radu stefan banica, #Stefan Banica, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. "In timp ce noi ne uitam spre cer, Kremlinul sapa transee in alta parte"
a1.ro
Cand incepe Chefi la cutite sezonul 16! Adrenalina si noutatile surprinzatoare duc competitia la un nou nivel din prima editie
DigiSport.ro
Donald Trump a facut anuntul asteptat de toata lumea: rasturnare de situatie in privinta evenimentului nemaivazut din SUA

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce lecție importantă a primit Radu Ștefan Bănică de la tatăl său. Artistul, detalii despre copilăria într-o familie celebră: „Lumea așteaptă mereu...”
  2. Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci scorțișoară în fiecare zi
  3. Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au împlinit un an de căsnicie. Anunțul făcut de actriță: „Tot ce simt e recunoștință” FOTO
  4. 3 neurologi au fost întrebați care este alimentul esențial pentru sănătatea creierului pe care îl consumă zilnic. Ce au răspuns
  5. Începutul relației dintre comediantul Andrei Ciobanu și Flavia Mihășan. Cum a fost cucerită asistenta de la Antena 1
  6. Raluca Bădulescu a refuzat să meargă cu fiul ei la Asia Express, deși Alex își dorea să participe. Care a fost motivul: „Și-ar fi dorit”
  7. Grupul Armani pune la vânzare un pachet minoritar de acțiuni, după decesul fondatorului
  8. Michelle și Barack Obama au împlinit 33 de ani de căsătorie: „Cea mai bună decizie” FOTO
  9. Carmen Grebenișan a născut un băiețel perfect sănătos. Anunțul a fost făcut de Alina Ceușan: „Abia așteptăm să îl cunoaștem”
  10. De ce CEO-ul Ford a vrut ca fiul său de 17 ani să învețe o meserie: "M-am asigurat că are un job de vară în care a învățat să sudeze"