Ce lecție importantă a primit Radu Ștefan Bănică de la tatăl său. Artistul, detalii despre copilăria într-o familie celebră: „Lumea așteaptă mereu...”

Radu Ștefan Bănică, fiul celebrului Ștefan Bănică, și-a construit o carieră proprie, reușind să se afirme dincolo de renumele tatălui său. Tânărul artist activează atât pe scena de la teatru, cât și în cinematografie, cât și în muzică, având deja mai multe melodii lansate.

Actor în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, difuzat pe Antena 1, Radu Ștefan Bănică a vorbit într-un interviu pentru Libertatea despre parcursul său profesional, dar și despre viața personală. Când a fost întrebat despre experiența de a crește într-o familie de artiști, având un tată și un bunic recunoscuți ca adevărate personalități ale scenei românești, el a recunoscut atât avantajele, cât și presiunile asociate.

„A fost și este un privilegiu, dar și o responsabilitate. Am crescut cu teatrul, cu muzica și cu respectul pentru public. Am învățat că talentul e doar începutul, restul e muncă, disciplină și pasiune. Evident, a fost și presiune, pentru că lumea așteaptă mereu ceva în plus de la mine, dar încerc să-mi găsesc propriul drum”, a explicat tânărul artist.

Ce a învățat de la tatăl său, Ștefan Bănică

Legat de relația sa cu tatăl său, Radu Ștefan Bănică a subliniat că menține un dialog constant și că sfaturile primite de la Ștefan Bănică l-au ghidat mult.

„Comunicăm des, chiar dacă uneori doar printr-un mesaj scurt sau un apel rapid. Tata m-a învățat că în carieră trebuie să fii perseverent și să muncești mai mult decât oricine, pentru că nimeni nu îți datorează succesul”, a spus el.

În ceea ce privește posibile proiecte comune cu tatăl său, având în vedere că amândoi activează la Antena 1 și cântă, Radu Ștefan Bănică nu exclude colaborări viitoare.

„Da, și cred că se va întâmpla la momentul potrivit. Nu vreau să forțăm lucrurile doar pentru că suntem tată și fiu. Vreau să fie ceva autentic, în care amândoi credem 100%”, a mai spus tânărul actor.

