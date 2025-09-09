Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Radu Ștefan Bănică vorbește despre piesa sa legată de despărțire. Ce spune despre relația cu Ioana: „Un moment dificil”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 17:04
327 citiri
Radu Ștefan Bănică vorbește despre piesa sa legată de despărțire. Ce spune despre relația cu Ioana: „Un moment dificil”
Radu Ștefan Bănică în fața unei clădiri FOTO: Instagram/ Radu Ștefan Bănică

Radu Ștefan Bănică și-a consolidat, în ultimii ani, statutul de artist independent, dovedind că poate atrage atenția publicului nu doar prin moștenirea sa de fiu al lui Ștefan Bănică, ci și prin propriul talent muzical și actoricesc.

Recent, tânărul de 23 de ani a lansat EP-ul „Prima pagină” și joacă în serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” difuzat la Antena 1. Tânărul a vorbit într-un interviu pentru Libertatea despre semnificația pieselor și mesajul pe care le transmite prin muzică.

„'Prima pagină' este pentru mine un jurnal muzical. Fiecare piesă spune o poveste dintr-o etapă diferită a vieții mele, de la entuziasmul începuturilor, până la momente de introspecție sau chiar despărțiri. Vorbesc despre iubire, despre căutări, despre momentele în care am simțit că totul se prăbușește și despre cum m-am ridicat. E un EP sincer, fără măști, în care oamenii mă pot cunoaște mai bine”, a declarat Radu Ștefan Bănică.

În cadrul EP-ului, piesa „Fără tine” surprinde experiența dureroasă a unei despărțiri, iar fiul lui Ștefan Bănică a oferit detalii despre inspirația sa:

„Viața personală vreau să o țin cât pot de privată, dar pot să spun că acea piesă a fost inspirată din realitate. Nu e un manifest despre 'Noi' sau 'Gata, s-a terminat', ci mai degrabă o fotografie emoțională a unui moment dificil”, a explicat artistul pentru Libertatea.

EP-ul „Prima pagină” include șase piese care reflectă vulnerabilitatea, sinceritatea și optimismul lui Radu Ștefan Bănică. Întrebat care este melodia sa preferată, artistul a mărturisit: „E greu să aleg. E ca și cum m-ai pune să aleg între frați. Dar dacă ar fi să nominalizez una, 'Om mare' are o încărcătură emoțională aparte”.

Delia, mărturisire emoționantă despre copil în cadrul emisiunii „The Ticket”: „S-a zburlicat carnea pe mine”
Delia, mărturisire emoționantă despre copil în cadrul emisiunii „The Ticket”: „S-a zburlicat carnea pe mine”
Delia a oferit publicului o mărturisire emoționantă în cadrul emisiunii The Ticket, difuzată sâmbătă la Antena 1. Cântăreața a recunoscut pentru prima dată că își dorește să...
Daniel Pavel revine pe micile ecrane cu un nou proiect la Pro TV. Primele detalii despre show
Daniel Pavel revine pe micile ecrane cu un nou proiect la Pro TV. Primele detalii despre show
Daniel Pavel pregătește o surpriză pentru telespectatori. Toamna aceasta, Pro TV lansează „Desafio”, un format de aventură original, iar prezentatorul a oferit primele detalii despre...
#radu stefan banica, #Stefan Banica copil, #stiri vedete , #Stiri Radu Stefan Banica
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO A ajuns "de nerecunoscut" dupa ce si-a stors un cos: "Imaginile sunt oribile"
a1.ro
Mesaje crestine la Nasterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitari cu urari pentru sarbatoritii zilei de pe 8 septembrie
DigiSport.ro
Au ramas "masca"! Mircea Lucescu i-a anuntat pe jucatori ce prim 11 va intra pe teren cu Cipru
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Radu Ștefan Bănică vorbește despre piesa sa legată de despărțire. Ce spune despre relația cu Ioana: „Un moment dificil”
  2. Delia, mărturisire emoționantă despre copil în cadrul emisiunii „The Ticket”: „S-a zburlicat carnea pe mine”
  3. Daniel Pavel revine pe micile ecrane cu un nou proiect la Pro TV. Primele detalii despre show
  4. Catinca Roman și fiica ei, Calina, experiență de neuitat în Asia Express. Prin ce provocări au trecut: „Un ritm infernal”
  5. Raluca Bădulescu, detalii inedite despre Asia Express. Câte ținute și-a luat cu ea: „Nu aveam pantofi fără toc”
  6. Otilia, surpriză din partea bunicii lui Bekir Ali. Cadoul primit după nuntă, un gest de apreciere și primire în familie
  7. Andreea Marin îi transmite un mesaj emoționant fiicei sale de ziua onomastică, deși sunt la distanță
  8. Postarea unei mame a devenit virală. Cum refolosește prosoapele de hârtie VIDEO
  9. Javier Bardem, Olivia Colman și Mark Ruffalo se alătură altor 1.500 de artiști care boicotează instituțiile din Israel
  10. Actrița Tily Niculae, mesaj emoționant: Cum trece peste divorț