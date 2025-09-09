Radu Ștefan Bănică vorbește despre piesa sa legată de despărțire. Ce spune despre relația cu Ioana: „Un moment dificil”

Radu Ștefan Bănică și-a consolidat, în ultimii ani, statutul de artist independent, dovedind că poate atrage atenția publicului nu doar prin moștenirea sa de fiu al lui Ștefan Bănică, ci și prin propriul talent muzical și actoricesc.

Recent, tânărul de 23 de ani a lansat EP-ul „Prima pagină” și joacă în serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” difuzat la Antena 1. Tânărul a vorbit într-un interviu pentru Libertatea despre semnificația pieselor și mesajul pe care le transmite prin muzică.

„'Prima pagină' este pentru mine un jurnal muzical. Fiecare piesă spune o poveste dintr-o etapă diferită a vieții mele, de la entuziasmul începuturilor, până la momente de introspecție sau chiar despărțiri. Vorbesc despre iubire, despre căutări, despre momentele în care am simțit că totul se prăbușește și despre cum m-am ridicat. E un EP sincer, fără măști, în care oamenii mă pot cunoaște mai bine”, a declarat Radu Ștefan Bănică.

În cadrul EP-ului, piesa „Fără tine” surprinde experiența dureroasă a unei despărțiri, iar fiul lui Ștefan Bănică a oferit detalii despre inspirația sa:

„Viața personală vreau să o țin cât pot de privată, dar pot să spun că acea piesă a fost inspirată din realitate. Nu e un manifest despre 'Noi' sau 'Gata, s-a terminat', ci mai degrabă o fotografie emoțională a unui moment dificil”, a explicat artistul pentru Libertatea.

EP-ul „Prima pagină” include șase piese care reflectă vulnerabilitatea, sinceritatea și optimismul lui Radu Ștefan Bănică. Întrebat care este melodia sa preferată, artistul a mărturisit: „E greu să aleg. E ca și cum m-ai pune să aleg între frați. Dar dacă ar fi să nominalizez una, 'Om mare' are o încărcătură emoțională aparte”.

