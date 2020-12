Ce perfomanta. La 34 de ani, Stefan Radu a juat primul sau meci in grupele Champions League. El a venit la Lazio in 2008

Lazio a terminat la egalitate, scor 2-2 (2-1), meciul disputat, marti, pe teren propriu, cu echipa FC Bruges, in ultima etapa a Grupei F a Ligii Campionilor. Belgienii au egalat la 2 in inferioritate numerica si au avut o bara in prelungiri.Au marcat: Correa '12 Immobile '27 (p) / Vormer '15, Vanaken '76.- Sobol (FC Bruges) a fost eliminat, in minutul 39.Ultima data cand Lazio a fost in grupele Champions League s-a intamplat in 2007, atunci cand formatia italia a eliminat-o pe Dinamo in preliminarii.In celalalt meci, Zenit Sankt Petersburg - Borussia Dortmund, scor 1-2 (1-0).Au marcat: Driussi '16 / Piszczek '68, Witsel 78.- Meciul a fost arbitrat de o brigada din Romania, cu Istvan Kovacs la centru.Clasamentul final: Borussia - 13 puncte, Lazio - 10 puncte, FC Bruges - 8 puncte, Zenit - un punct. Dortmund si Lazio merg in optimile Ligii Campionilor, FC Bruges, in 16-imile Ligii Europa.