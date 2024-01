Schengen, amanat oficial: Olanda asteapta MCV-ul, Stroe nu este "nemultumit"

Ministrii de Interne si Justitie din statele membre UE reuniti, joi, in Consiliul JAI, au convenit amanarea deciziei privind aderarea Romaniei si Bulgariei pana la o data ulterioara nedefinita.

In plus, ministrii din Consiliul JAI au decis ca rediscutarea temei sa aiba loc intr-o reuniune in luna decembrie a acestui an, a declarat ministrul roman de Interne, Radu Stroe, in cadrul reuniunii de la Bruxelles.

"As vrea sa aduc la cunostinta opiniei publice faptul ca ceea ce s-a decis astazi este sa se reia subiectul Schengen pana la sfarsitului anului 2013 in vederea stabilirii cailor de urmat pe baza abordarii in doua etape. Aceasta solutie practic reconfirma continuarea procedurilor privind aderarea Romaniei la Schengen. Aceasta a fost solutia de compromis pe care a acceptat-o toata lumea si ca urmare, cum se spune, mergem inainte", a declarat Radu Stroe intr-o conferinta de presa.

In ceea ce priveste un termen concret privind rediscutarea chestiunii, ministrul roman de interne a spus ca "tragem speranta sa fie undeva in septembrie-octombrie, dar s-a acceptat de comun acord pana la sfarsitul anului, pentru ca de pilda Germania are alegeri in septembrie".

Intrebat despre declaratiile ministrului olandez pentru securitate si justitie, Fred Teeven, la sosirea la Consiliul JAI, conform caruia tara sa se va opune unei decizii privind aderarea inainte de raportul MCV din decembrie, Stroe a precizat ca pozitia acestuia a fost "nuantata".

"A spus ca e clar ca trebuie sa luam o decizie, dar sa vedem si MCV-ul", a spus ministrul roman, insistand totusi ca subiectul se poate aborda inainte de decembrie. "Exista Consiliul European, exista JAI-ul", a spus Stroe.

El a precizat ca problema raportului Comisiei Europene (CE) din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare a fost abordata in cadrul discutiilor de Olanda, Germania si de Finlanda.

A fost invocat MVC-ul de catre Germania, Finlanda si Olanda, dar cu acceptul total pozitiv ca pana la sfarsitul anului sa stabilim modalitatea de integrare in Schengen. (...) Nu sunt nemultumit de Olanda. Pentru ca Olanda a spus ca vrem sa inchidem procesul si de aceea am convenit la acest compromis pentru ca pana la sfarsitul anului sa gasim decizia clara, corecta", a precizat Stroe.