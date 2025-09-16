Ce i-a adus lacrimi in ochi lui Radu Stroe la Consiliul JAI

Ministrul Afacerilor Interne, Radu Stroe, a declarat ca la Consiliul JAI de la Bruxelles din 7-8 martie doar doua tari s-au opus categoric intrarii Romaniei in Spatiul Schengen, Germania si Finlanda, care s-au legat de raportul MCV, in timp ce Olanda a avut o pledoarie "nuantata".

"Felul in care noi am actionat la JAI-ul informal din decembrie 2012, modul in care ministrul de externe si primul-ministru au convenit un anume mod de a prezenta lucrurile, daca va amintiti inainte de sedinta de Consiliu, criticate de unii, acceptate de altii, toate aceste lucruri au condus la ceea ce putini se asteptau, si noi si ceilalti din JAI, la acea colosala dezbatere care a avut loc la aceasta sedinta in care doar doua tari in mod ferm, Germania si Finlanda, au spus nu categoric legand problematica de MCV", a declarat Stroe, duminica seara, la Antena 3.

Radu Stroe a adaugat ca "Olanda nu a legat-o decat in mod, sa zic asa, "en passant", referindu-se la faptul ca Romania indeplineste conditiile si ca Romania trebuie sa intre in Schengen, sigur ca trebuie facut cate ceva in zona aceasta. Deci pe Olanda eu n-as categorisi-o ca o tara care se opune", a spus Radu Stroe.

El a precizat ca si Danemarca a sustinut Romania pentru aderarea la Spatiul Schengen, fiind "una din piesele care a uimit lumea" la Consiliul JAI de la Bruxelles prin pledoaria pe care a avut-o.

Ads

In acelasi timp, ministrul Stroe a afirmat ca Slovacia l-a surprins "pana la lacrimi" pentru ca a avut "o pledoarie pentru Romania incredibila", concluzionand ca la JAI "a fost un strigat pentru Romania".

"Celelalte tari vorbitoare si aici este elementul de nuanta si calitativ si cantitativ care a distins sedinta acestui Consiliu de toate celelalte, a fost o pledoarie pro-Romania. Danemarca este una dintre piesele care uluit lumea acolo.

Pe mine personal m-a surprins placut, as spune pana la lacrimi, Slovacia, care a facut o pledoarie pentru Romania incredibila, motiv pentru care personal m-am deplasat si m-am intalnit cu delegatia dumnealor si i-am felicitat, iar cateva minute mai tarziu televiziunea slovaca, prezenta la Consiliu, a simtit nevoia sa-mi ia un interviu si i-am multumit si ministrului de interne, si guvernului si poporului. (...) A fost un strigat pentru Romania. (...) De data aceasta toata lumea a sarit in cor in favoarea Romaniei, cu exceptia ferma a Germaniei si Finlandei si nuantata a Olandei", a spus Stroe.

Ads

Ministrul a explicat de ce anumite state se opun intrarii Romaniei in Schengen, precizand ca cei care sunt anti-aderare nu au o adoptat o pozitie "dusmanoasa".

"Din ratiuni care nu sunt dusmanoase fata de Romania, nici din partea Germaniei, nici din partea altora, deci din ratiuni poate nu chiar atat de ortodoxe daca m-as referi la alegeri parlamentare in unele tari, dificultati ale guvernelor si parlamentelor unor tari europene. Toate aceste elemente au facut ca la un moment dat, inca din sfarsitul anului trecut, cand se preconiza JAI-ul din martie, sa apara ideea pastrarii unei linisti eterne care s-ar fi dus pe tot acest an 2013", a completat ministrul Afacerilor Interne.

In ceea ce priveste legarea raportului MCV de Schengen, Stroe a declarat ca nu exista nicio baza legala pentru a face acest lucru si ca acest fapt nu este prevazut nici in Tratatul de Aderare, nici in acquis-ul Schengen.

"Nu exista nicio baza legala, norma juridica in virtutea careia sa poti spune "da" la Schengen daca vine si MCV-ul, nici Tratatul de Aderare, nici acquis-ul Schengen. Asta am spus-o tuturor si au fost foarte multe state care au si pretins ca nu trebuie sa existe aceasta legatura, cel putin Slovacia cand a zis: "va aduceti aminte, domnilor, in 2007, cand era vorba sa intram noi, la fel ne spuneati, n-aveti aia, n-aveti aia, si totusi pana la urma ne-ati lasat sa trecem. Trebuie sa-i lasati si pe romani pentru ca ei sunt mai bine organizati si dotati tehnic pentru Schengen decat multe state dintre cele prezente aici la masa", a precizat Stroe.

Ads

Ministrul Afacerilor Interne a mai spus ca o dezbatere legata de intrarea Romaniei in Spatiul Schengen ar urma sa fie, cel mai probabil, in ultimele doua luni ale anului pentru a se putea lua o decizie la Consiliul JAI din martie 2014.

"Dupa parerea mea, discutia va fi undeva in ultimele doua-trei luni ale anului, n-as spune octombrie, poate doua, iar decizia de obicei cand se ia, se ia pentru JAI-ul din martie (n.r - 2014), prima etapa si obligatoriu apoi, la sfarsitul anului, etapa a doua, dupa alegerile din Germania, dupa ce se mai linistesc lucrurile in Europa", a afirmat Radu Stroe.

Ads