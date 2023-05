Stroe, despre Iohannis: Ii este permis sa faca erori de judecata, e nou in partid

Vicepresedinte PNL, Radu Stroe, a declarat, joi seara, ca lui Klaus Iohannis i s-au permis anumite greseli pe motiv ca este de foarte putin timp in partid.

"Iohannis are doar un an ca membru al Partidului Liberal. In aceste conditii cred ca ii este permis sa faca erori de judecata", a declarat Stroe la Antena 3.

Aformatia sa vine dupa ce prim-vicepresedintele PNL, Klaus Iohannis, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa ca nu o sa demisioneze si nici nu o sa fie demis din vreo functie politica, daca la europarlamentare nu se va obtine 20%.

Fostul ministru Radu Stroe a criticat, joi seara, si destramarea USL, despre care a spus ca oricum s-a nascut din "niste realitati triste".

"Nu poti sa faci opozitie doar pentru ca te-ai hotarat sa pleci de la guvernare", a adaugat Stroe.

Acesta a precizat ca marea sa dezamagire este faptul ca prin destramarea USL-ului s-a pierdut din vedere electoratul.

"Nu am venit aici sa-l atac pe liderul de partid. Eu cred ca in momentul in care s-a produs fractura, a carei motivatii inca nu o gasesc, este o grava greseala", a spus vicepresedintele PNL, precizand ca el nu considera ca exista un motiv principal pentru ceea ce s-a intamplat.

Vineri dimineata, Crin Antonescu a refuzat sa comenteze declaratiile lui Radu Stroe.

"In acest partid s-au facut si se fac declaratiile cele mai diverse. Asemenea atitudini nu comentez, mi se pare neimportant", a spus presedintele PNL.

USL s-a rupt pe 25 februarie, dupa ce Delegatia Permanenta a PNL a votat iesirea de guvernare si denuntarea protocolului cu PSD, in urma faptului ca Victor Ponta ca a refuzat sa il numeasca pe Klaus Iohannis in functia de vicepremier. Pe 26 februarie, ministri liberali au demisionat din Guvern.