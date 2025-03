Fiica generalului Radu Theodoru, cercetat de DIICOT în dosarul de trădare și legături cu Moscova: ”Statul român este ca un părinte vândut, bețiv și violent”

Voica Theodoru, fiica generalului (r) Radu Theodoru, unul dintre inculpații în dosarul de trădare legat de Călin Georgescu, a acuzat statul român de corupție, comparându-l cu un „părinte vândut, bețiv și violent”. Ea spune însă că ofițerii DIICOT care au efectuat perchezițiile la domiciliul generalului maior de 101 ani au avut un comportament civilizat.

Generalul este acuzat, alături de alte 6 persoane reținute, de trădare, după ce gruparea „Comandamentul Vlad Țepeș”, din care făcea parte, a negociat cu agenți străini ieșirea României din NATO, dar și înlocuirea ei cu „Geția”, deființarea partidelor politice și înlăturarea angajaţilor din instituţiile statului.

Fiica generalului numește acțiunea o „gafă oribilă”.

„Mă simt așa, ca într-un cuplu, cu tatăl meu, mama și tatăl, și conducerea acestei țări. Este un cuplu. În România, conducerea ține și de mine. Nu-mi vine să râd, îmi vine să plâng că avem o asemenea conducere. E ca și când am doi părinți – România, mă rog, statul român, nu România, să nu confundăm, statul ăsta corupt și pe tatăl meu. Și unul este vândut și bețiv, și violent și mai știu eu ce și unul care mă crește corect, dar eu la fel sufăr că-s părinții mei amândoi. Pe mine mă doare, mă dor gafele astea oribile”, a declarat Voica Teodoru, fiica generalului de 101 ani, intervievată de Dan Diaconescu pentru Cancan.

„Dacă căutați documente care apără România, sunteți la locul potrivit”

Ads

Ea a povestit și cum a discutat cu agenții DIICOT și faptul că aceștia au avut un comportament „civilizat” în timpul perchezițiilor.

„Când i-am întrebat ce conține acest mandat, pentru ce e dat, au confirmat că sunt în căutarea unor documente. Și am zis, domnule, dacă căutați documente care apără România, sunteți la locul potrivit. M-au asigurat că au un comportament, eu le-am amintit că are 101 ani, m-au asigurat de un comportament civilizat așa a și fost și au strâns anumite documente cu promisiunea să le restituie că tatăl meu toate episoadele pe care le are pe pagina de Facebook le are documentate”, a mai spus Voica Theodoru.

Ads