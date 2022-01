Sezonul 6 din Insula Iubirii va fi difuzat în curând pe Antena 1. Este show-ul în care cuplurile sunt separate și supuse tentațiilor ispitelor.

Filmările la Sezonul 6 Insula Iubirii s-au desfășurat în luna decembrie în Coconut Island, o locație de paradis din Thailanda de lângă Pukhet. "Sunt mai multe ispite ca niciodată, iar pentru fanii emisiunii acest sezon va fi o surpriză totală”, a spus prezentatorul Radu Vâlcan.

Pe pagina de Facebook a emisiunii Insula Iubirii s-a anunțat că în curând va fi difuzat primul episod. Telespectatorii fideli și-au pierdut însă răbdarea: "De doi ani e tot în curând", a scris unul dintre aceștia.

Totuși, nu va mai dura mult până la începerea noului sezon. Radu Vâlcan și echipa lui s-au întors în țară înaintea Crăciunului, iar filmările sunt încheiate.

Radu Vâlcan a venit foarte slab din Thailanda.

"Mi-am făcut poza asta înainte să plec spre aeroport. Da, am slăbit pentru că am filmat mult si nu am avut timp să fac sport. Și, pentru că nu am avut timp să fac sport, am fost atent la alimentație. Am eliminat carbohidrații, am consumat grăsimi de calitate, am alternat zilele de proteine cu fructele. Analizele îmi sunt in regulă. Sunt ok", a scris el pe Instagram

Ads

.

Ads