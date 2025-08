Radu Vâlcan, mesaj pentru fratele lui mai mic înainte de nuntă: „M-aș bucura dacă s-ar inspira cumva din viața mea”

Radu Vâlcan trăiește o perioadă plină de emoții, pe măsură ce se apropie ziua în care fratele său mai mic, Cristian, își va uni destinul cu aleasa inimii. Vedeta de televiziune a împărtășit recent gândurile și emoțiile care îl însoțesc înainte de acest moment special din viața familiei sale.

Cristian Vâlcan se pregătește să spună „da” în această vară, în cadrul unei ceremonii organizate într-un decor spectaculos din Sighișoara. Mireasa a fost cea care a pus la punct fiecare detaliu al evenimentului. Ca și fratele său, Cristian activează în industria media, dar preferă munca din culise.

Radu a vorbit despre relația apropiată pe care o are cu fratele său și despre încrederea pe care o are în maturitatea acestuia. Deși este fratele mai mic, Cristian nu mai are nevoie de îndrumări, spune prezentatorul de la Insula Iubirii.

„Nu prea am ce sfaturi să îi dau, deja este un bărbat matur, chiar dacă este fratele meu mai mic. Cu siguranță are maturitatea necesară pentru a stăpâni lucrurile, fără a avea nevoie de sfaturile mele. El îmi tot spune că are emoții, eu i-am spus atât: E normal să ai emoții, relaxează-te, pentru că adevăratele emoții vor veni după, atunci când Doamne ajută să apară și un copilaș, în urma acestei legături frumoase dintre ei. E loc și e timp pentru emoții, l-am sfătuit ca acum să se bucure, să se relaxeze, pentru că au oameni lângă ei care le sunt alături.”, a declarat Radu Vâlcan pentru Spynews.ro.

Nunta se anunță a fi un eveniment restrâns, cu oameni dragi aproape, iar pentru Radu, acest moment reprezintă o celebrare a iubirii și a unui nou început. Prezentatorul speră ca fratele său să își urmeze propriul drum, dar și să ia ce e mai bun din modelul familial în care a crescut.

„M-aș bucura dacă s-ar inspira cumva din viața mea și din felul meu de a fi, dar asta nu este neapărat important. Esențial este pentru el să fie așa cum este el, pentru că este un om absolut extraordinar. Cu siguranță va fi un eveniment foarte, foarte frumos, intim, cu oameni de calitate apropiați lor. Ne bucurăm foarte tare pentru evenimentul acesta important din viața lor. Abia așteptăm să fim acolo, parte din familia lor, și ei doi să se simtă foarte bine. Este un început pentru ei.”, a adăugat Radu cu emoție.

