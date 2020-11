Lider sindical in Sanatate: "Medicilor care nu sunt infectionisti le e frica sa trateze bolnavii de COVID, pentru ca asigurarea de malpraxis nu e valabila"

Liderul sindical a sustinut ca acesti medici sunt in situatia de a profesa pe competente de boli infectioase fara a avea drept de libera practica pe aceasta specializare."Covid-ul e o boala infectioasa, iar spitalul general se transforma cu acte in regula in spital de boli infectioase, cu sectii de boli infectioase. Personalul medical din acele sectii e personalul care e acolo, care exista in spitalul general, pe sectiile de Chirurgie, de Ginecologie, toate sectiile dintr-un spital. Deci, sectia de Chirurgie se transforma in sectie de Boli Infectioase. Chirurgii trateaza covid, ca si infectionistii. Dar ei nu pot trata ca infectionisti. El e chirurg. (...) nu ca refuza sa trateze, ci le e frica. Ca sa fim foarte exacti, in fata legii, pentru ca e profesie liberala: medicii, asistentii, biologii, chimistii din sistem sunt obligati sa-si faca o polita de malpraxis. Sunt obligati s-o aiba, pentru ca daca nu o au nu primesc drept de libera practica. Pe specialitatea lor fac polita de asigurare si pe ea primesc drept de libera practica. La ora actuala, ei au aceeasi autorizatie de libera-practica si polita de asigurare e aceeasi. Asiguratorul asa te asigura: pe caz de malpraxis pe profesia ta", a explicat Radu Vasile.In aceasta situatie, medicilor respectivi le e frica de perspectiva actionarii in judecata de catre familiile pacientilor decedati de covid, iar astfel de procese deja au aparut."Medicii carora li s-a transformat spitalul in spital de faza doi, in spital-suport covid si cei de la sectiile care s-au transformat in sectii de covid nu au acoperire in caz de malpraxis, ori asta e o chestiune de plata, de aia isi fac polita. (...) Acum, in aceasta situatie, el e cu pieptul gol in fata plangerilor de la pacienti, de la apartinatori. Eu stiu de un prim proces , daca n-o fi al doilea, in Tulcea. Urgentista de la Tulcea, care a facut covid si a decedat. Familia a deschis proces de ucidere din culpa, iar de acum o sa vina restul proceselor. Tu dai in judecata spitalul, dar nu spitalul te trateaza, spitalul doar te parcheaza, ai un medic curant si procesul asa merge: 'Cine e persoana care te-a tratat?'. Nu cladirea spitalului, nici managerul. Deci, plangerea se face impotriva spitalului si impotriva medicului despre care familia considera ca nu i-a facut un tratament adecvat. E dreptul lor. Deci nu e o nemultumire, e o groaza, o frica. Efectiv acum, cand au realizat, medicii stau si se intreaba: 'Noi ce facem?'", a sustinut Vasile.Astfel, sustine acesta, judecatorii ii vor incrimina pe medicii respectivi pentru ca au acceptat sa trateze pacienti de boli infectioase fara a avea drept de practica pentru aceasta specializare."Nu cerem imunitate pentru ei, ci reducerea responsabilitatii. Ei stiu ca si-au depasit competentele, la judecator o sa-l intrebe: 'Tu le ai pe astea?'. 'Nu prea le am'. 'Pai tu ti-ai cam depasit competentele'. 'Le-am depasit, dar ce era sa fac?' 'Trebuia sa n-o faci!' Cand se va linisti treaba, asa vor fi ei judecati - ca ar fi trebuit sa refuze. Daca toti ar refuza, s-ar inchide spitalele", a continuat liderul sindical.Cu toate acestea, Radu Vasile da asigurari ca medicii de alte specialitati nu vor refuza sa trateze bolnavii de COVID, deoarece situatia celor internati este foarte grava."Ei nu pot sa refuze. Daca ati intra intr-o sectie de COVID, ati ramane socat: cadre medicale cu experienta, cu 20 de ani vechime, sunt efectiv speriate. Virusul a devenit foarte agresiv, pacientii se degradeaza in fata lor. (...) e o alta conditie de munca, care psihic devine imposibil de dus", a declarat el.In alta ordine de idei, liderul FSS a criticat conducerea Guvernului ca nu a avut niciun contact cu sindicalistii din domeniul sanitar care au participat la mitingul din fata sediului Guvernului."Ei stau acolo, nu pricep, ne lasa sa fluieram, nu e nicio problema. Exact acelasi dialog il avem si cu ministrul Sanatatii. Am solicitat in scris. (...) Stam aici si fluieram si nu ne intreaba nimeni. Un dram de respect. Nu a venit nimeni de la Guvern sa discute cu noi. E anormal, e sfidare", a atras atentia Radu Vasile.Pe de alta parte, liderul sindical a precizat ca una din nemultumirile care i-au determinat pe sindicalistii din domeniul sanitar sa organizeze mitingul din Piata Victoriei a fost faptul ca multi din angajatii din domeniul sanitar nu au primit inca sporul de 30% pe care ar fi trebuit sa il incaseze pe perioada starii de urgenta si pe parcursul urmatoarelor trei luni dupa expirarea starii de urgenta, conform Legii 56/2020.De asemenea, copresedintele Federatiei "Solidaritatea Sanitara" a aratat ca cele mai multe spitale nu au acordat sporul de intre 55-85% tuturor angajatilor care avea dreptul la acesta.Cateva zeci de angajati din domeniul sanitar, membri ai Federatiei "Solidaritatea Sanitara" din Romania, au participat joi dupa-amiaza la un miting de protest in Piata Victoriei, solicitand Guvernului, printre altele, plata drepturilor salariale restante, atragand atentia asupra epuizarii personalului sanitar.