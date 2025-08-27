Cum l-a caracterizat Andreea Marin pe Radu, fiul lui Ștefan Bănică FOTO

08 Mai 2022 - Cum l-a caracterizat Andreea Marin pe Radu, fiul lui Ștefan Bănică FOTO

Andreea Marin și Ștefan Bănică jr. nu mai formează un cuplu de aproape zece ani, ei divorțând cu acte în regulă în 2013.

Radu

Ce se întâmplă cu Ionuț Radu după gafa impardonabilă de la meciul cu Bologna

30 Aprilie 2022 - Ce se întâmplă cu Ionuț Radu după gafa impardonabilă de la meciul cu Bologna

Ionuț Radu a gafat grav în meciul pierdut de echipa sa, Inter Milano la Bolgona, scor 2-1, o gafă care ar putea costa titlul echipa milaneză.

Majestatea Sa Margareta si Principele Radu s-au vaccinat impotriva COVID-19

25 Ianuarie 2021 - Majestatea Sa Margareta si Principele Radu s-au vaccinat impotriva COVID-19

Custodele Coroanei Romane, Margareta, si Principele Radu s-au vaccinat, luni, impotriva COVID-19, informeaza Casa Regala.

Adriana Radu de la "Sexul vs. Barza", numita in CES. Citu anuleaza decizia premierului interimar Ciuca

04 Ianuarie 2021 - Adriana Radu de la "Sexul vs. Barza", numita in CES. Citu anuleaza decizia premierului interimar Ciuca

Premierul Florin Citu a anulat decizia fostului premier interimar Nicolae Ciuca si a numit-o in Consiliul Economic si Social pe Adriana Radu, reprezentanta asociatiei Sexul vs. Barza. Decizia de

FOTO Un tanar a reparat Dacia 1300 veche de 44 de ani, cumparata de bunicul sau. Noua masina este o bijuterie pe roti

17 Decembrie 2020 - FOTO Un tanar a reparat Dacia 1300 veche de 44 de ani, cumparata de bunicul sau. Noua masina este o bijuterie pe roti

Un autoturism Dacia 1300 fabricat in 1976, care a stat 13 ani sub cerul liber, a fost transformat intr-o veritabila bijuterie de un tanar din Sebes, judetul Alba.

Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu: Pietele Obor si Cremenita isi vor putea muta imediat activitatea in aer liber

06 Noiembrie 2020 - Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu: Pietele Obor si Cremenita isi vor putea muta imediat activitatea in aer liber

Pietele Obor si Cremenita isi vor putea muta imediat activitatea in aer liber, cautam variante si pentru Gemeni, Delfinului, dar spatiul din jur nu e foarte ofertant, a anuntat vineri primarul

Michael Radu: Antiamericanismul, la fel de popular ca fotbalul

13 Octombrie 2008 - Michael Radu: Antiamericanismul, la fel de popular ca fotbalul

Antiamericansimul este un fenomen destul de vechi, dar a atins intensitati foarte mari la nivel global in timpul administratiei Bush.

Principele Radu nu mai reprezinta Guvernul

17 Septembrie 2008 - Principele Radu nu mai reprezinta Guvernul

Principele Radu al Romaniei va inceta exercitarea pozitiei de Reprezentant Social al Guvernului.

Adrian Mutu inscrie pentru Fiorentina in runda a 32-a din Serie A

06 Aprilie 2008 - Adrian Mutu inscrie pentru Fiorentina in runda a 32-a din Serie A

Atacantul roman Adrian Mutu a reusit sa inscrie un nou gol pentru formatia sa Fiorentina, in victoria cu 2-0 de pe teren propriu in disputa cu Reggina. Mutu a inscris golul de 2-0 in minutul 90, dupa

Chivu, inlocuit din cauza durerilor la umar

31 Martie 2008 - Chivu, inlocuit din cauza durerilor la umar

Capitanul reprezentativei tarii noastre, Cristian Chivu, a fost inlocuit cu 18 minute inainte de finalul partidei cu Lazio Roma, din cauza durerilor la umar, acesta resimtindu-se dupa cateva contacte

Chivu din nou cu probleme, dupa derbiul cu Lazio

30 Martie 2008 - Chivu din nou cu probleme, dupa derbiul cu Lazio

Capitanul nationalei Romaniei, Cristian Chivu a parasit terenul accidentat in meciul de sambata seara din etapa a 31-a din Serie A, pe care formatia sa Inter l-a disputat in deplasare la Lazio Roma.

Radu Stefan, apt de joc

28 Martie 2008 - Radu Stefan, apt de joc

Fundasul roman al celor de la Lazio Roma, Stefan Radu, a fost folosit de catre antrenorul Delio Rossi in primul "11" intr-un joc de pregatire cu formatia de amatori Bisaccio, castigat de cu 6-0.

Stefan Radu rateaza si meciul cu Fiorentina

21 Martie 2008 - Stefan Radu rateaza si meciul cu Fiorentina

Fundasul echipei Lazio Roma, Stefan Radu nu a fost convocat pentru partida de sambata in deplasarea de la Fiorentina, in etapa a 30-a in campionatului Italiei.

Radu Stefan, convocat pentru partida cu AS Roma

19 Martie 2008 - Radu Stefan, convocat pentru partida cu AS Roma

Fundasul roman al formatiei Lazio, Radu Stefan, a fost convocat de catre tehnicianul Delio Rossi pentru partida pe care echipa sa o va sustine impotriva rivalilor de la AS Roma.

Stefan Radu, indisponibil 2 saptamani

17 Martie 2008 - Stefan Radu, indisponibil 2 saptamani

Vesti proaste pentru fundasul echipei Lazio Roma, Radu Stefan, care a fost diagnosticat cu o intindere la muschii flexori ai coapsei, dupa o rezonanta magnetica efectuata duminica seara.

Radu Stefan, in topul stranierilor Seriei A

12 Martie 2008 - Radu Stefan, in topul stranierilor Seriei A

Fundasul roman, imprumutat de Dinamo echipei Lazio pana in vara, Radu Stefan, se afla pe locul 11 in topul celor mai buni stranieri din Serie A, ai etapei a 28-a, in urma notelor primite de

Presa din Italia l-a laudat pe Radu Stefan

10 Martie 2008 - Presa din Italia l-a laudat pe Radu Stefan

Evolutia fundasului echipei Lazio Roma, Radu Stefan, nu a fost trecuta cu vederea de catre presa din peninsula, care a scris ca romanul a jucat excelent, in partida castigata duminica, pe teren

Radu Stefan, partida de zile mari cu Lazio

10 Martie 2008 - Radu Stefan, partida de zile mari cu Lazio

Internationalul roman, Radu Stefan, a facut o partida de zile mari duminica, echipa sa, Lazio Roma, invingand pe teren propriu Livorno, cu scorul de 2-0, in cadrul etapei a 27-a din Il Calcio.

Paul Codrea s-a accidentat in meciul cu Fiorentina

09 Martie 2008 - Paul Codrea s-a accidentat in meciul cu Fiorentina

O noua accidentare din pacate pentru romanii care joaca in Serie A, de aceasta data jucatorul Sienei, Paul Codrea s-a lovit la genunchi in primele minute ale meciului de acasa cu Fiorentina, scor 1-0

Presa germana despre transferurile lui Stuttgart: "Niste panarame de jucatori"

29 Februarie 2008 - Presa germana despre transferurile lui Stuttgart: "Niste panarame de jucatori"

Cotidianul german Bild ataca transferurile efectuate de VfB Stuttgart in acest sezon, printre ele numarandu-se Ciprian Marica si Sergiu Radu.

Principele Radu, deranjat de nuntile de fite din fostul Palat Regal

27 Februarie 2008 - Principele Radu, deranjat de nuntile de fite din fostul Palat Regal

Principele Radu este suparat ca unele simboluri ale regalitatii autohtone au ajuns sa fie pangarite sub ochii autoritatilor, relateaza Amos News.

Tricourile lui Radu Stefan si Adrian Pit, scoase la vanzare

27 Februarie 2008 - Tricourile lui Radu Stefan si Adrian Pit, scoase la vanzare

Cei doi romani din Serie A, Radu Stefan, jucatorul lui Lazio Roma si Adrian Pit, de la As Roma, si-au scos la licitatie tricourile de joc, incasarile urmand a fi donate familiei victimelor unui

Radu Stefan, criticat de presa italiana

25 Februarie 2008 - Radu Stefan, criticat de presa italiana

Fundasul lui Lazio, Radu Stefan, a fost integralist in partida pe care formatia sa a pierdut-o la Cagliari cu 1 - 0, dar prestatia sa a lasat de dorit iar presa din peninsula nu a ezitat sa atace.

Mutu s-a accidentat, Codrea si Radu integralisti in Serie A

24 Februarie 2008 - Mutu s-a accidentat, Codrea si Radu integralisti in Serie A

Etapa a 24-a din Campionatul Italian de fotbal a fost una cu ghinion pentru jucatorii romani, in frunte cu atacantul Adrian Mut, care a parasit accidentat terenul in meciul cu AS Roma.

Bergodi: "Delio Rossi mi-a zis ca este foarte multumit de Stefan Radu"

20 Februarie 2008 - Bergodi: "Delio Rossi mi-a zis ca este foarte multumit de Stefan Radu"

Fostul tehnician al Rapidului, Cristiano Bergodi, a declarat miercuri, agentiei NewsIn, ca antrenorul lui Lazio, Delio Rossi, i-a spus ca Stefan Radu, care a ajuns la formatia din Roma in aceasta

