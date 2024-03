Florin Răducioiu a mărturisit de ce nu antrenează deși are licența Pro. Motivul care îl ține departe de teren

Florin Răducioiu, cel mai prolific vârf al Generației de Aur, are licența Pro UEFA și ar putea fi antrenor principal chiar și în Superliga României.

Fostul mare fotbalist a dezvăluit însă că motivele care îl țin departe de teren sunt de natură personală.

"Ideea iniţială a fost aceea de a deveni antrenor, acum 10 sau 11 ani am luat această licenţă, licenţa Pro UEFA, cu gândul de a deveni antrenor. Am încercat să antrenez la nivel de juniori, am făcut-o cu oarecare succes la echipa naţională şi un pic la academia Atletico Madrid, dar la nivel de juniori.

Mi-am dat seama că e prea greu, e prea complicat, pentru mine. Sincer, nu voiam să reîncep o carieră de antrenor, să reîncep un fel de... ceea ce aş fi fost ca jucător, să merg în cantonamente. M-am gândit, recunosc, un pic la mine, nu voiam să mai am de a face cu cantonamente, cu tot felul de deplasări. Am vrut mai mult pentru mine.", a declarat Florin Răducioiu, la emisiunea "Întrebaţi şi voi", conform orangesport.ro.

În scurta sa carieră în antrenorat, Raducioiu a antrenat echipa naţională la categoriile de vârstă U15, U16 şi U17, între 2012 şi 2015. Acesta a petrecut o perioadă şi la AC Milan, din postura de scouter. Ultima sa implicare în cadrul unui club a fost poziţia de director sportiv al celor de la Dinamo, în 2022.

