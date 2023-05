"Mi-am irosit nouă ani la Monaco! Cea mai mare greșeală a vieții mele" Mărturia unui membru marcant al Generației de Aur

Florin Răducioiu a fost unul dintre copiii teribili ai fotbalului românesc și singurul român care a evoluat în cele cinci mari campionate ale lumii: Italia, Franța, Spania, Germania și Anglia.

La 53 de ani, Răducioiu a dezvăluit pentru cotidianul spaniol AS care a fost cea mai mare greșeală a vieții lui.

"Dacă ai bani, crezi că o să dureze… Nu poți să știi ce se poate întâmpla. În cazul meu, regret. La Monaco am petrecut nouă ani fără să fac nimic, au fost irosiți. Pentru mine, ca om, a fost o greșeală. Monaco, șampanie, bling bling… Dacă aș putea să mă întorc în trecut, aș arăta familiei mele că am fost bărbat și că aș fi muncit pentru orice, a mărturisit Răducioiu", conform prosport.ro.

Fostul fotbalist a mai mărturisit și un alt aspect care l-a tras înapoi în carieră. "Nu eram diplomat, eram impulsiv. Eu eram capricios. Nu-mi plăcea când antrenorul țipa la mine. Unul dintre puținii care s-a purtat bine cu mine, pentru că mă cunoștea de când eram copil, este Lucescu. Și Camacho la fel. El nu țipa la mine. În al doilea an, odată cu zvonurile despre faptul că aș fi semnat cu Glasgow Rangers, au început problemele. Clubul a vrut să mă vândă, eu nu am vrut să plec și totul a mers prost. Cel cu care am avut cele mai multe controverse a fost Harry Redknaap. S-au scris multe lucruri, am apărut chiar și într-o carte. Am fost capricios, dar nu a creat probleme grupului. Aveam multă mândrie și acum îmi dau seama că totul s-ar fi rezolvat cu un ok, domnule. Eu eram împotriva lui", a mai afirmat el.

Răducioiu a fost căsătorit timp 23 de ani cu Astrid, alături de care are doi copii. Cei doi au hotărât de comun acord să divorțeze. Ei au împreună doi copii, Andrea și Alessandro, care au rămas la mama lor, în Italia. Fiul cel mare, Andrea, a împlinit 26 de ani, iar cel mic, Alessandro, are 24 ani.

Până să o cunoască pe soția sa, Răducioiu a fost cucerit de Janine Ștefan, fosta consoartă a lui Adrian Sârbu. „Mă îndrăgostisem până peste cap de Janine, un fotomodel celebru al acelor ani. Adevărul e că am abordat-o pe Janine direct de pe stradă, în zona bulevardului Dacia. Am greşit şi nu l-am ascultat atunci pe Giovanni Becali. Mi-a spus de zeci de ori să renunţ la Janine, dar n-am făcut-o decât foarte târziu. Despărţirea s-a petrecut într-un fel foarte dur”, a povestit fostul fotbalist în 2014.