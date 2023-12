Răducioiu, reacție virulentă după ce a aflat cine e fotbalistul român al anului: "Se premiază ciobănia?"

Florin Răducioiu a avut o reacție virulentă, după ce a aflat că Radu Drăgușin, fundașul lui Genoa, a fost desemnat fotbalistul anului în tradiționala anchetă a Gazetei Sporturilor.

„De unde și până unde l-ați premiat pe Radu Drăgușin jucătorul anului? Cu tot respectul pentru el, este un jucător foarte limitat din punct de vedere tehnic. Se premiază ciobănia?

Nu am absolut nimic cu el, este foarte tânăr, la început de carieră, dar dă două pase, în dreapta și în stânga, și două lovituri de umăr! Mi se pare că am pierdut esența fotbalului în România, premiem un fotbalist cu un stil de joc foarte rudimentar din punct de vedere tehnic”, a spus Răducioiu pentru GSP.

„Alibec a dat foarte multe goluri, a contribuit la multe lucruri în fotbalul românesc, a făcut spectacol și a dat goluri... sunt revoltat de această decizie! Fotbalul înseamnă spectacol, goluri, driblinguri. Drăgușin nu a oferit absolut nimic. Este prea devreme pentru o asemenea decizie.

Este o decizie eronată, pripită, rușine celor care l-au desemnat! În schimb, trebuia premiat Alibec, care a fost extraordinar de spectaculos și foarte, foarte eficient. Fotbalul înseamnă spectacol, driblinguri, goluri, emoții.

Am fost un jucător care am dat goluri, am oferit emoții suporterilor români. Nimeni nu a oferit emoții suporterilor români mai mult decât Alibec, deci este anul lui! Alibec mi-a transmis emoție pe teren, ceea ce Drăgușin nu a reușit”, a completat Răducioiu.

Ads