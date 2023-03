Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a anunţat că 15 cluburi au fost închise la sfârşitul anului trecut pentru că aveau în interior mai multe persoane decât numărul permis.

El a precizat că riscăm să repetăm alte catastrofe numai prin faptul că în loc să fie 100 sunt 300 în interior, iar atunci când apare o urgenţă să nu poată ieşi şi să se calce în picioare.

Arafat a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că oamenii trebuie să anunţe autorităţile dacă observă că într-un local ieşirea de urgenţă este blocată.

“Colegii de la pompieri merg şi fac verificări. Legea prevede că dacă se eliberează în faţa lor ieşirea de urgenţă înseamnă că este ok. Nimeni nu ştie după ce pleacă pompierul de la control dacă persoana este atât de iresponsabilă să blocheze din nou ieşirea de urgenţă. Dacă vedeţi că sunt ieşirile de urgenţă blocate, anunţaţi şi vor veni colegii să verifice, pentru că este imposibil, nu putem păzi fiecare amplasament cu un pompier sau cu un poliţist. Pompierii merg şi fac verificările”, a afirmat Arafat, care a menţionat că acest lucru ar putea fi anunţat inclusiv la 112.

El a mai anunţat că la sfârşitul anului trecut 15 cluburi au fost închise.

“La sfârşitul anului trecut 15 cluburi au fost închise pentru număr mai mare decât cel permis în incintă, care este extrem de grav. Riscăm să repetăm alte catastrofe numai prin faptul că în loc să am 100 am 300 înauntru şi când am o urgenţă să nu poată iasă şi să se calce în picioare ca să iasă şi să moară călcaţi unii de ceilalţi. Controalele vor continua, acţiunele IGSU-ului care au avut loc şi care au luat măsuri şi au luat măsuri serioase, amenzi faţă de astfel de nereguli şi închiderea acolo unde s-a impus. Şi acest lucru va continua, nu a fost o acţiune unicat, am zis că nu facem periodice şi ne oprim, facem acţiuni continuu”, a explicat şeful DSU.

El a precizat că măsura închiderii unui local reprezintă una de protecţie pentru populaţie.

“Responsabilitatea este a celui care administrează localul. Noi când constatăm, luăm măsuri, măsura închiderii este o măsură de protecţie a populaţiei pentru că asta înseamnă că există un risc major acolo prin nerespectarea unor reguli. Legea a fost foarte clară şi este foarte clară în acest sens, dacă ai un număr care este stabilit şi toţi au un număr în autorizaţiile lor, în documentele de la primărie, unde declară că ei sunt pentru 100 de oameni, 200. Dacă depăşeşti până la 10% este o amendă foarte serioasă între 30.000 – 100.000 de lei, iar în cazul în care depăşeşti cele 10% este 30.000 până la 100.000 plus închidere două luni, lucru care a fost practicat. Iar o dată s-a închis, nu se redeschide decât după două luni şi acolo unde e nevoie de autorizare nu se mai deschide decât după ce ai autorizare. Asta trebuie să fie foarte clar pentru toţi şi aici nu se face rabat indiferent care este situaţia”, a mai transmis Arafat.

