Raed Arafat face apel la populație să nu ia în derâdere avertizările privind Codul Roșu. "Există o postare virală care critică măsurile și susține că nu ar fi nicio problemă"

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 10:16
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgență, atrage atenția că situația poate să devină gravă FOTO: Hepta
Raed Arafat avertizează populația să nu creadă informațiile false de pe rețelele sociale și să ia serios în seamă recomandările autorităților, în contextul codului roșu de ploi torențiale. Până miercuri dimineață, 47 de localități din 16 județe au fost afectate, iar pompierii intervin în continuare pentru salvarea persoanelor surprinse de viituri. Șeful DSU subliniază că situația se schimbă rapid și îndeamnă la vigilență.
Arafat a transmis că riscurile sunt reale și că situația din teren se schimbă rapid.
„Până la ora 8 dimineața am avut 47 de localități afectate din 16 județe. Sunt mai mulți copaci doborâți, mașini avariate. Am avut o situație în care un copac a căzut peste o mașină aflată în deplasare, însă, din fericire, ocupanții nu au fost răniți”, a declarat Raed Arafat, la Digi24.
Acesta a confirmat că pompierii intervin în continuare în județul Constanța, unde două autoturisme au fost luate de viitură.
„La acest moment este o operațiune de salvare desfășurată de pompierii din Constanța, pentru un apelant care a sunat la 112 din Țepeș Vodă și al cărui autoturism a fost luat de apă. Persoana respectivă se află pe plafonul mașinii. În deplasare către apelant, pompierii au găsit alte două persoane aflate pe plafonul unei alte mașini luate de ape și le-au salvat”, a transmis el.
Ministerul de Interne, pregătiri pentru intervenții aeriene
Șeful DSU a explicat că autoritățile se pregătesc pentru eventuale intervenții aeriene:
„Analizăm dacă aviația Ministerului de Interne va putea fi pregătită să intervină, în cazul în care vor apărea astfel de situații, dacă o vor permite condițiile meteo”, a spus acesta.
Arafat a anunțat și că „în Prahova, șapte localități sunt fără curent electric, dintre care patru au întrerupere totală”. În privința bilanțului victimelor, Arafat a precizat că, până la această oră, nu există persoane rănite.
El a atras atenția asupra pericolelor din București, unde au fost raportați zeci de arbori căzuți.
„Informațiile noastre arată că sunt peste 20 de copaci căzuți în București. Este normal să avertizăm populația, pentru că astfel de situații pot duce la victime”, a explicat el.
Apelul lui Arafat
În contextul unei postări virale care a circulat pe rețelele de socializare și care minimaliza efectele fenomenelor meteo, Raed Arafat a făcut un apel la populație:
„Există o postare virală pe Facebook care critică măsurile autorităților și susține că, de fapt, nu ar fi nicio problemă. Rugămintea noastră către populație este ca oamenii să se informeze doar din site-urile oficiale și să urmărească recomandările autorităților, pentru că situațiile grave pot apărea în orice moment. Codurile portocalii se pot transforma în cod roșu, iar dacă se emit mesaje cu recomandări, rugăm populația să fie atentă.”
El a subliniat că și avertizările de cod portocaliu trebuie luate în serios.
„Și codul portocaliu reprezintă un risc — diferă doar cantitățile de apă, asta este diferența față de codul roșu. Dar este periculos și poate fi actualizat prin avertizări nowcasting. Trebuie luat în serios.”
În final, Raed Arafat a precizat că „dacă Administrația Națională de Meteorologie are actualizări sau modificări privind codurile în vigoare, ne vor informa. Deocamdată nu avem schimbări față de avertizările emise.”
