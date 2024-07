Angajații de la Ambulanță, în conflict cu Raed Arafat. "Suntem în pragul unei crize majore"

Federaţia Naţională Sindicală „Ambulanţa” din România consideră „abuzivă” dispoziția emisă de Raed Arafat joi, 18 iulie, prin care sunt obligați să raporteze direct către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, deși se află sub autoritatea Ministerului Sănătății.

„Prin dispoziţia nr. 671/18.07.2024 emisă de DSU, se cere ca să se facă raportări cu prioritate către DSU la numerele de telefon menţionate în dispoziţie, fiind vorba de raportarea aceloraşi date care s-au raportat şi se raportează la COSU (Centrul Operaţional pentru Situaţii de Urgenţă)”, arată Federaţia Naţională Sindicală Ambulanţa, într-o adresă publică.

Ambulanțierii consideră că o astfel de decizie discreditează COSU şi Ministerul Sănătăţii.

„Considerăm că această dispoziţie nu face altceva decât să discrediteze COSU şi Ministerul Sănătăţii, COSU care până în urmă cu câteva zile era ceva important în Sistemul Naţional de asistenţă medicală de urgenţă, dar de la data mutării în sediul Ministerului Sănătăţi, nu mai este recunoscut ca fiind Centrul Operaţional pentru Situaţii de Urgenţă. (...) Considerăm că această dispoziţie nu face altceva decât să dubleze procedura de raportare a datelor stabilite de a fi raportate zilnic la COSU şi cerem ca Ministerul Sănătăţii să intervină pentru a se lua măsuri de urgenţă în stabilirea clară a anumitor aspecte”, se mai arată în adresa citată.

Sindicaliştii cer: transmiterea cât mai urgent a unei adrese din partea Ministerului Sănătăţii către toate conducerile serviciilor de ambulanţă prin care să clarifice faptul că, în continuare se fac toate raportările la COSU: înaintarea din partea Ministerului Sănătăţii către Parlamentul României, solicitarea ca OUG nr. 1/2014, privind managementul situaţiilor de urgenţă ”să fie introdusa de urgenţă pe proceduri de aprobare parlamentare ca şi o oricare altă ordonanţă, urmând ca prin modificările şi completările aduse să se stabilească atribuţiile DSU în medicina de urgenţă”.

Ads

Acțiuni sindicale la nivel național

De asemenea, Consiliul Naţional al F.N.S.A.R se va întruni de urgenţă pentru a decide acţiunile sindicale la nivel naţional al serviciilor de ambulanţă, acţiuni care se impun în vederea sprijinirii politicii Ministerului Sănătăţii cu privire la Sistemul de Medicină de Urgenţă, conform propunerilor agreate şi de angajaţii din sistem.

Ordinul emis de Raed Arafat în 18 iulie prevede: „Începând cu data prezentei dispoziţii, serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), unităţile de primire a urgenţelor (UPU), compartimentele de primire a urgenţelor (CPU), serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, asigură integrat intervenţiile pentru acordarea primului ajutor medical şi a asistenţei medicale de urgenţă Şi raportează cu prioritate la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, direct sau, după caz, prin dispeceratele colocate sau integrate, datele şi informaţiile referitoare la acestea”.

Ads

Şeful DSU, Raed Arafat, a criticat, mutarea Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă la Ministerul Sănătăţii. Acesta a precizat că decizia a dus la „ruperea colaborării şi dezintegrarea unui sistem, contrar prevederilor legale”. Raed Arafat a mai precizat că în situaţii de criză, precum cea de la Colectiv sau Crevedia, coordonarea integrată nu mai există.

Raed Arafat, criticat de ministrul Sănătății

În replică, ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a apreciat că nu e normal ca o structură operativă a Ministerului Sănătăţii să nu poată să funcţioneze în sediul ministerului.

„Domnul Arafat întotdeauna prezintă lucrurile într-un mod particular. Întotdeauna suntem în pragul unei crize majore, nu vreau să intru în genul acesta de discuţii. Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţe este o structură a Ministerului Sănătăţii. Eu, când am venit la minister, acest centru era la nivelul unui birou. Pentru că avem o responsabilitate pentru dezvoltarea medicinei de urgenţă, am crescut structura de personal a acestui centru. În momentul de faţă discutăm despre o direcţie de medicină de urgenţă. Nu este normal ca o structură operativă a Ministerului Sănătăţii să nu poată să funcţioneze în sediul Ministerului Sănătăţii. Mai mult decât atât, şi noi ca şi Minister suntem găzduiţi chiar în clădirea Ministerului de Interne. Noi am oferit condiţii de lucru acestor oameni care lucrează 24 din 24 încât să poată să facă lucrul ăsta aşa cum trebuie, să se poată odihni, să se poată spăla, să aibă acces la condiţii igenico-sanitare de bună calitate”, a afirmat ministrul Sănătăţii la B1TV.

Ads