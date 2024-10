Arafat, despre finantarea pentru sistemul privat si unde pot lucra medicii

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Raed Arafat a explicat ca politica MS este sa creasca internarile in ambulatoriu, astfel explicandu-se sistarea finantarii pentru sistemul privat de sanatate. Totodata, a precizat ca medicilor nu li se va interzice sa lucreze si in sistemul pubic, si in cel privat.

"Pentru internare, intentia este sa nu mai dam bani, pentru ambulatoriu a fost crescuta suma care a fost alocata de minister. Politica ministerului este sa creasca internarile in ambulatoriu si sa scada internarile de specialitate", a declarat fostul ministru al Sanatatii, miercuri seara, la TVR 1.

Acesta a subliniat ca este nevoie de sumele care erau destinate finantarii serviciilor in sistemul privat, apreciind ca nu este vorba de nedreptatire sau discriminare.

"Nu este vorba de nedreptatire, pentru ca cei 20 la suta (dintre romanii asigurati care apeleaza la sistemul privat - n.red.) apeleaza inclusiv la ambulatoriu, nu vorbim doar despre internare", a mentionat Arafat, care a evocat o alta problema.

"In 2011, suma alocata internatilor in spitalele private a fost 150 de milioane de lei. In 2012 este de 213 milioane. In fiecare zi ne cer la minister paturi de spitale private ca sa poata sa contracteze Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Avand o limita a numarului paturilor, stabilite la 124.000 de paturi, aceste paturi incep sa inlocuiasca paturile publice", a mai spus secretarul de stat.

Raed Arafat a afirmat ca este vorba despre "un sistem de asigurari sociale, nu despre unul privat", care are anumite principii: "Unul este accesul egal, echitate in sistem, sistemul trebuie sa fie echitabil", a explicat fondatorul SMURD.

Acesta considera ca sistemul privat de sanatate poate creste valoarea tarifelor percepute sau nu, deoarece "in mod normal se poate descurca si fara".

"Suma de la asigurari nu era suma prin care se acopereau cheltuielile de tratament. Inainte, privatul avea anumite favorizari in finantarea sa, de un an si jumatate a inceput sa fie tratat egal", a punctat fostul ministru al Sanatatii, care este de parere ca MS are obligatia ca, intr-un sistem de sanatate, sa stabileasca prioritatile, iar "la partea spitaliceasca avem nevoie de fonduri pe care sa le recuperam de undeva".

"Populatia merge spre sistem privat, dar este absurd sa rezolvam problema dincolo. Daca aveam excedent, era altceva. (...) Din moment ce se permite ca aceste servicii private sa existe, sa functioneze, nu mai putem vorbi de discriminare. Statul nu mai este obligat sa furnizeze din banii publici, din fondul national unic de asigurari de sanatate", a mai declarat secretarul de stat.

Raed Arafat a facut si o comparatie cu sistemul de invatamant si scolile private.

"De ce la scoli nu decontam si la scolile private? Este exact si in sistemul asta. Decontam la asistenta primara, la ambulatorie, dar nu la privat. (...) Nu are nimic de-a face cu comunismul. Va intreb: Ce preferati, sa asigur confortul unei nasteri, dar cand se agraveaza bolnavul chem ambulanta si il trimit la public, sau cand ajunge un accident vascular grav sa gasesc tot ce trebuie? Asta e problema prioritatii", a mai spus fostul ministru al Sanatatii.

Acesta a vorbit si despre posibilul conflict de interese in care s-ar putea afla medicii care lucreaza atat in sistemul public de sanatate, cat si in cel privat, afirmand ca "recunoasterea acestui conflict trebuia sa fie facuta si sa fie zisa public si toata lumea sa stie", dar ca medicilor nu li se va interzice sa lucreze in ambele sisteme.

"Cum s-a zis azi - ca vom interzice medicilor sa lucreze si in sistemul privat si in cel public... Nu, acest lucru nu este intentie la minister, nu am auzit pe domnul ministru sa zica asa ceva. E posibil sa iei anumite categorii pe probleme de decizie. Eu va spun ca nu e nicio intentie sa li se interzica lucrul in ambele sisteme", a conchis Raed Arafat.

