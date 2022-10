Oltean: Arafat sa-si dea demisia, daca nu e de acord cu Guvernul

Subsecretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Raed Arafat, ar trebui sa-si dea demisia, daca nu sustine pozitia Guvernului in privinta Legii Sanatatii, spune secretarul general al PDL, Ioan Oltean.

El mai declara, la RFI, ca Executivul nu ar trebui sa-si asume raspunderea pe acest act normativ, pentru ca "importanta sa este foarte mare".

"Domnul Arafat este subsecretar de stat si in consecinta este membru al actualei guvernari. In aceasta calitate, domnia sa nu poate exprima opinii contrare politicii guvernamentale. Este inadmisibila o asemenea atitudine! Daca are asemenea opinii, daca domnia sa nu este de acord cu modul in care Guvernul gandeste reforma in domeniul sanatatii si in speta Legea Sanatatii, singura solutie este sa-si dea demisia si sa plece si pe urma, in aceasta calitate independenta de Guvern, poate sa-si exprime pozitii personale.

Noi ii recunoastem meritele deosebite in infiintarea SMURD, in consolidarea acestei activitati, dar in acelasi timp consideram ca domnia sa este un reprezentant al Puterii actuale si in consecinta, trebuie sa actioneze in sensul Puterii si nu in opozitie cu aceasta".

Pedelistul a comentat si pe marginea faptului ca Raed Arafat spune ca a facut unele observatii pentru modificarea Legii Sanatatii, dar ca i s-a blocat apoi accesul la discutii.

"Eu nu contest acest lucru, dar daca domnia sa isi mentine o anumita atitudine care este in opozitie cu pozitia Guvernului, n-are decat o singura solutie: sa demisioneze, sa lase postul liber si pe urma sa-si continue opozitia dintr-o alta postura si nu din cea de reprezentant al Guvernului si al Puterii actuale", spune democrat-liberalul.

"Personal, cred ca aceasta lege, dupa dezbaterea publica, va trebui sa parcurga procedurile parlamentare, intr-o dezbatere parlamentara. Importanta actului normativ este foarte mare, actul in sine afecteaza milioane si milioane de oameni. Deci in opinia mea, Guvernul nu ar trebui sa-si asume raspunderea pe acest act normativ, ci sa foloseasca procedurile parlamentare obisnuite", a completat Oltean.

