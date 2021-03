Arafat, despre restrictiile de Paste: "Nu doreste nimeni sa limiteze drepturile la activitatea religioasa. Nu pot exclude nimic, nu sunt clarvazator"

Explicatia interdictiei de la ora 22.00

Intrebat daca exclude, in urmatoarele doua saptamani, 10.000 de infectari pe zi, secretarul de stat din MAI a raspuns: "Nu pot exclude nimic, nu sunt clarvazator. Ajungem la 7.000 - 8.000, e posibil ca aceasta crestere sa continue, dar masurile sunt menite sa incetineasca aceasta crestere". a declarat seful DSU pentru Digi24 In ce priveste Pastele , Arafat a precizat ca spera ca romanii sa nu se intoarca la situatia de anul trecut: "Speram ca nu. Nu ma pronunt aici, o parte din atacuri au fost foarte tendentioase. Nu doreste nimeni sa limiteze drepturile la activitatea religioasa. Clar este ca e devreme de spus care va fi situatia, noi speram sa fie controlabila. Inca mai este de asteptat".Nimeni nu doreste un lockdown total, spune secretarul de stat din MAI. Acesta a explicat si motivul pentru care s-a luat decizia interdictiei de la ora 22.00, in loc de 23.00, asa cum a fost pana acum. Raed Arafat a spus ca au fost discutate mai multe variante, iar deciziile nu le ia o singura persoana si se supun votului."Am analizat ce s-a intamplat in alte tari, veti vedea pe partea de ore ca au variat, unii la 21, Franta la 18, la noi era la 23.00 si acum a coborat ora. Aceasta duce si la limitarea unor activitati, daca la 22 trebuie sa fii acasa trebuie sa pleci la 21, poate ca nu iti mai programezi intalniri, vizite. Totusi, este un impact pe alte activitati care sunt toate riscante. Nu s-a dorit sa mergem prea jos, orice masura poate fi adaptata. Ce stim sigur este ca nu dorim sa se faca un lockdown total. In rest, masurile se adapteaza si zonal, si dupa incidenta, si national daca se agraveaza situatia", a declarat seful DSU.