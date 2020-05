Arafat nu vrea amenzi la care lumea sa-i rada in nas politistului. Guvernul decide azi restrictiile din starea de alerta

Sedinta de guvern de joi stabileste reguli noi

Pe de alta parte, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a precizat ca Guvernul va lua, joi, o serie de decizii care vor crea cadrul administrativ pentru a putea impune anumite restrictii in perioada starii de alerta."Nu sunt pentru amenzile la care lumea sa iti rada in nas cand le dai. Ce inseamna amenda mare, asta trebuie vazut. Dar, daca e o amenda la care omul se uita la tine si iti spune "eh, mai pot sa o platesc de doua ori" si merge si continua sa rada de politist sau de jandarm sau de cel de la DSP, inseamna ca amenda nu are efectul ei.Lumea s-a suparat cand noi am zis ca amenzile sunt importante. In orice societate democratica exista amenzi, exista coercitie. Nu exista nicio societate care functioneaza fara astfel de sisteme", a declarat Arafat, miercuri seara, la Digi24.Potrivit lui Arafat, politistii si jandarmii vor continua sa se afle in strada si dupa incetarea starii de urgenta, pentru a veghea la respectarea ordinii publice.Seful DSU este de parere ca trebuie gandit un cuantum al amenzilor care sa ii convinga pe oameni sa nu incalce regulile, iar cei care se vor considera nedreptatiti pot contesta aceste sanctiuni in instanta.Raed Arafat apreciaza ca marea majoritate a populatiei a respectat regulile impuse pe timpul situatiei de urgenta si ca aceasta trebuie apreciata, la randul sau, de autoritati.Guvernul are programata la ora 11:00 o sedinta si va lua decizii care vor crea cadrul administrativ pentru a putea impune anumite restrictii in perioada starii de alerta."Astazi si maine suntem inca in stare de urgenta, maine avem o sedinta de guvern si vom avea si Comitetul National pentru Situatii de Urgenta si vom lua niste decizii care speram noi sa creeze si cadrul administrativ in care sa putem impune aceste restrictii", a declarat ministrul Sanatatii, miercuri seara, la Realitatea Plus.Acesta a spus ca trebuie sa inteleaga toata lumea ca orice masura de relaxare, cat de mica, poate genera riscul de crestere a transmiterii intracomunitare a noului coronavirus, de aceea, masurile de relaxare trebuie introduse treptat."Populatia a fost intelegatoare pana in acest moment si tin sa le multumesc pentru acest lucru. Speram ca vor fi si in continuare si sa inteleaga ca aceste masuri de relaxare trebuie sa intre progresiv. Intrand progresiv putem sa le gestionam, putem sa fim atenti la fiecare dintre ele.Au fost adoptate in conditiile in care avem si contramasuri. Si, ma repet, venind prea devreme cu niste masuri de relaxare nu facem decat sa exacerbam acel risc de a crea o transmitere comunitara si aceste riscuri le putem vedea, in acest moment, in tarile europene (...)Suntem pe o panta descendenta de la inceputul acestei pandemii si hai sa pastram panta descendenta. Aceasta relaxare trebuie privita cu mai multa precautie decat sarbatorile pascale sau weekendul de 1-3 mai (...) Vom promova in continuare mai multe perioade de relaxare, dar acele perioade tin foarte mult de rezultatul primei perioade (...)Noi, dar si Institutul National de Sanatate Publica si Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile vom face evaluari zilnice ale numarului de cazuri, numarului de decese, de cazuri din Terapie Intensiva, numarului cazurilor de primiri la Urgente, care ne vor arata daca focarele s-au exacerbat, daca avem o transmitere accentuata in comunitate si daca e nevoie sa inasprim sau sa intervenim cu niste masuri care sa poata controla o eventuala crestere", a explicat ministrul Sanatatii.Nelu Tataru recomanda autoritatilor locale sa redeschida parcurile, insa fara accesul in spatiile de joaca."Recomandarea noastra a fost deschiderea parcurilor pentru acele plimbari pentru aer curat, pentru iesirea in aer liber, dar pastrand oricum distantarea, aglomerarile sa nu fie mai mult de trei persoane", a precizat el.Referindu-se la obligativitatea purtarii mastilor in perioada starii de alerta in spatiile publice, Nelu Tataru a mentionat ca autoritatile locale vor trebui sa asigure gratuit aceste bunuri persoanelor care beneficiaza de venit minim garantat, iar restul cetatenilor vor trebui sa si le achizitioneze din resurse proprii, dand asigurari ca acestea se vor gasi de vanzare in spatiile comerciale.