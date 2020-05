Ce spune Arafat despre pericolul de la cozi si cat de corect e sa ti se ia temperatura la supermarket

Ziare.

"Noi trebuie sa invatam sa convietuim cu acest virus, nu sa revenim la situatia de dinainte. O crestere controlabila nu ar fi o problema, o crestere necontrolabila ar fi o problema, atunci inseamna ca am esuat", considera el.Rad Arafat a declarat, luni seara, la Digi24, ca faptul ca multe persoane folosesc masinile personale este un lucru bun pentru ca nu aglomereaza transportul in comun. El a atras insa atentia ca, daca in masina se urca persoane care nu locuiesc in aceeasi casa, ele trebuie sa poarte masca.Oficialul MAI considera ca nu este bine ca oamenii sa stea la cozi si fiecare trebuie sa isi asume responsabilitatea pe partea lui in sensul de a proteja oamenii."Exista posibilitatea ca aceste institutii sa fie amendate. Eu sper sa nu ajungem acolo si lumea sa inteleaga rolul ei", a adaugat el.Arafat a vorbit si despre importanta relaxarii graduale."Cei care nu au inteles in weekend, fara sa generalizam astfel de comportamente, riscul lor este sa creasca numarul cazurilor si incetinirea masurilor de relaxare.Noi trebuie sa invatam sa convietuim cu acest virus, nu sa revenim la situatia de dinainte. O crestere controlabila nu ar fi o problema, o crestere necontrolabila ar fi o problema, atunci inseamna ca am esuat. Acum noi suntem printre tarile care au trecut cu un impact mai usor", a afirmat el.El a mentionat si faptul ca unii oameni nu vor sa li se masoare temperatura atunci cand intra intr-un supermarket."A aparut o abordare interesanta cu luatul temperaturii. Astazi am fost sunat de o persoana care mi-a spus ca nu este corect... Eu cred ca trebuie sa ne obisnuim cu aceste lucruri. Este normal ca in faza asta, daca intri cu febra, pui in risc viata altora.Aceasta masura este foarte normala. Exista un curent care indeamna oamenii sa refuze acest lucru. Eu, cand ma duc la minister, portarul nu deschide bariera pana nu imi ia temperatura", a subliniat el.