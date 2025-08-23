Raed Arafat, întrebat dacă sistemul medical ar face față unei catastrofe: „UPU au ținut spatele spitalelor”

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, susţine că experienţa pandemiei de COVID-19 demonstrează capacitatea sistemului medical românesc de a face faţă şi unor situaţii de criză majoră, precum un cutremur devastator.

Prezent sâmbătă la Unitatea de Primiri Urgenţe din Alba Iulia, Arafat a fost întrebat dacă România ar putea gestiona un număr mare de victime în cazul unei catastrofe.

„Am făcut faţă unei pandemii cu colegii noştri şi unităţile de primiri urgenţă au fost una dintre liniile de front, care au ţinut spatele spitalelor mai ales când secţiile de terapie intensivă s-au umplut şi au devenit a doua secţie de terapie intensivă în spital. Modul în care au lucrat unităţile de primiri urgenţă în timpul pandemiei a demonstrat că sistemul, ca şi gândire, ca şi mod de lucru integrat, este un mod corect”, a afirmat şeful DSU.

Raed Arafat a subliniat însă că un element esenţial pentru funcţionarea sistemului în caz de catastrofă îl reprezintă personalul medical.

„Completarea numărului personalului şi punerea personalului în locurile potrivite pentru categoria de personal este foarte importantă”, a adăugat acesta.

