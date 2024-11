Arafat respinge din nou acuzatiile care i se aduc: Daca am fost corupt, gasiti banii!

Secretarul de stat Raed Arafat respinge noile acuzatii care i-au fost aduse, joi seara, intr-o emisiune de televiziune, el negand ca ar avea la dispozitie banii fundatiei SMURD si dezmintind categoric ca ar fi primit vreodata mita.

Intr-o postare pe Facebook, Raed Arafat spune ca a urmarit emisiunea de joi seara, de la postul B1 TV, in care Catalin Tolontan ar fi facut speculatii la adresa lui.

"Imi place cum se arunca cate o chestie pozitiva despre activitatea mea, urmata de venin si minciuni si speculatii care pot pune pe oricine care nu ma cunoaste la indoiala asupra integritatii mele si activitatii mele.

Iata cateva chestii care le-am auzit in cadrul emisiunii respective si consider ca trebuie sa le clarific aici: Am inteles ca 'am postaci mai (ceva - n.red.) ca doamna Udrea si ca nu se stie de unde ii platesc dar poate de la Fundatia pentru SMURD'. Tin sa-l informez pe domnul Tolontan care a facut aceasta afirmatie ca nu am postaci, nu am nevoie de postaci si nici nu am de unde sa platesc postaci!

Banii Fundatiei pentru SMURD nu sunt la dispozitia mea sa fac ce vreau si nu-mi permit sa platesc bani in interesul meu personal indiferent ce ar fi interesul acesta", a scris Raed Arafat pe Facebook.

Totodata, acesta a negat inca o data acuzatiile legate de achizitionarea unei ambulante SMURD cu 175.000 de euro, dar si afirmatia ca firma Deltamed ar fi sponsorizat Fundatia pentru SMURD cu sute de mii de euro.

"Rog comentatorii din emisiune sa vina cu dovezile, pentru ca Fundatia nu a primit astfel de sponsorizari din partea firmei respective. S-a afirmat ca firma Deltamed a fost favorizata de mine si ca a castigat toate licitatiile ceea ce nu este adevarat si am mai dat explicatii in acest sens. SMURD a fost atacat ca a primit masini BMW de la reprezentanta BMW si nu vad unde este problema, fiind vorba de masini utilizate in activitatea SMURD ca masini de interventie.

BMW face astfel de actiuni si in Germania sponsorizand total sau partial masini pentru echipajele de interventie si au facut astfel de proiect si in Romania si consider ca trebuie felicitati si nu criticati!", mai arata Raed Arafat.

Concluzia secretarului de stat din MAI este ca mesajele transmise pe parcursul emisiunii respective au fost "Nu avea incredere in Dr. Arafat ca nu este o persoana integra! Nu sprijini Fundatia pentru SMURD ca vezi ce fac astia cu banii! Nu mai donati echipamente si autospeciale catre SMURD ca nu e bine!".

"Emisiunea a mai continut si alte afirmatii interesante pe care nu am sa le abordez acum insa tin sa va atrag atentia ca declaratia mea de avere o gasiti pe site-ul MAI si este chiar adevarata.. va arata ce venituri am avut si cati bani detin si daca nu-mi gasiti voi vreun cont ascuns pe undeva cu multi bani de care nu stiu inseamna ca atat am cat este in declaratie.

Am o casa la Mures construita inainte de a ajunge la MS cu mult, si am un apartament la Bucuresti cumparat cu credit. Salariul meu, ca am vazut cineva vorbind de un salariu gras pe care il primesc, nu este nici mare nici mic si vorbim de aprox. 5.500 lei. Daca am fost asa de corupt si am primit bani de la firme pe care le-am favorizat si am primit foloase va rog sa mi le gasiti... eu nu stiu unde sunt!", a conchis Raed Arafat.

Dupa ce a iesit la iveala informatia ca ISU Bucuresti ar fi fost instiintat inca din luna septembrie ca la clubul Colectiv se organizeaza concerte, dar nu ar fi facut nicio inspectie, Raed Arafat a fost tot mai contestat in mass-media, cerandu-i-se in mod repetat demisia.

Arafat a respins acuzatiile, iar premierul Dacian Ciolos a declarat ca asteapta un raport de activitate si un plan de masuri din partea acestuia, urmand sa ia apoi deciziile care se impun.

