Coronavirus Romania. Noul record anticipat de Raed Arafat se confirma: 889 de cazuri noi si 21 de decese in ultimele 24 de ore

Au fost prelucrate 18.732 de teste in ultimele 24 de ore, ceea ce face ca"Pana astazi, 18 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienti vindecati si 2.377 de pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare. Totodata, pana in prezent, 913 de pacienti cu test pozitiv au fost externati la cerere", se arata in raportul Grupului de Comunicare Stategica. Secretarul de stat Raed Arafat a anticipat in seara zilei de vineri, 17 iulie, numarul record de cazuri : "Nu mai sunt paturi la ATI in spitalele din Bucuresti care trateaza pacienti cu Covid-19. Ne gandim sa mutam pacienti din Capitala. Maine va fi o noua cifra record de imbolnaviri".Pana astazi, 2.009 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat."In intervalul 17.07.2020 (10:00) - 18.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 21 de decese (14 barbati si 7 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Botosani, Caras-Severin, Cluj, Dambovita, Dolj, Gorj, Harghita, Ialomita, Maramures, Prahova, Suceava, Valcea, Vrancea si Municipiul Bucuresti. Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria de varsta 20-29 ani, 1 deces la categoria de varsta 30-39 ani, 1 deces la categoria de varsta 40-49 ani, 3 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 4 la categoria de varsta 60-69 ani, 8 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 3 decese la persoane cu varsta de peste 80 de ani. Toate decesele sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati", mai spun oficialii GCS, care adauga ca 260 de pacienti sunt internati acum la ATI.In cursul zilei de vineri, 17 iulie, s-au inregistrat 799 de noi cazuri si 17 decese in 24 de ore. In acelasi interval de timp, au fost facute 18.986 de teste, ceea ce face ca procentul testelor pozitive sa fi fost de 4,2% Joi, 16 iulie, procentul testelor pozitive era de 4,06%, in nota celor din ultimele zile.Tot joi, numarul cazurilor noi de coronavirus era de 777, potrivit raportarii oficiale iar cel al deceselor la 19 intr-un interval de 24 de ore si dupa efectuarea a 19.097 de teste.